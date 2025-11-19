México Deportes

“Yo soy el responsable”: Piojo Herrera tras la eliminación de Costa Rica para el Mundial 2026

El entrenador mexicano anunció que se reunirá con el presidente de la Federación para definir su continuidad

Herrera valoró el esfuerzo de su plantel y lamentó que las ilusiones “se borraran” tras no avanzar al repechaje.

La zona de Concacaf quedó finalmente definida para los países que participarán en la Copa del Mundo 2026. Además de México, Estados Unidos y Canadá, que acuden como anfitriones, tres selecciones aseguraron su clasificación directa al quedarse con los primeros lugares de sus respectivos grupos en la eliminatoria: Curazao, Haití y Panamá. En contraste, una de las grandes decepciones del proceso fue Costa Rica, dirigida por el técnico mexicano Miguel “Piojo” Herrera, que no logró ni siquiera acceder al repechaje intercontinental.

La Selección de Costa Rica llegaba a la última jornada dependiendo de sí misma para disputar el Play-Off rumbo al Mundial. Sin embargo, el empate sin goles ante Honduras en el Estadio Nacional de San José, abarrotado por una afición ilusionada, dejó al equipo sin la posibilidad de pelear por un boleto en la fase decisiva. El resultado terminó por silenciar el inmueble y confirmar un cierre de eliminatoria muy por debajo de las expectativas.

Curazao, Haití y Panamá lograron clasificación directa, mientras que Costa Rica se hundió con apenas siete puntos en seis partidos.

El equipo dirigido por Herrera apenas acumuló siete puntos en seis encuentros, producto de una sola victoria y cuatro empates durante la clasificación de la Concacaf. Esta cosecha fue insuficiente para superar a Honduras y Haití en el Grupo C, donde Costa Rica terminó en tercer lugar y sin opciones de acceder al repechaje que se disputará en México. Para mantenerse con vida, los ticos debían vencer por dos o más goles a los catrachos, pero la falta de contundencia marcó su despedida prematura.

Tras el silbatazo final, Miguel Herrera enfrentó la conferencia de prensa y asumió la responsabilidad del fracaso deportivo.

“Yo soy el responsable, me llevo la responsabilidad, pero la vida continúa. No ganar es el fracaso, sólo ganamos un partido y no nos alcanzó; no lo logramos, no pudimos conseguir el objetivo y estamos eliminados”, declaró el estratega.
El entrenador anunció que se reunirá con el presidente de la Federación para definir su continuidad.

El técnico mexicano profundizó sobre su estado emocional tras la eliminación.

“No me había encontrado nunca en esta situación tan desafortunada, se intentó y no se pudo. No se concretaron las ilusiones y sueños de este grupo; hoy, desafortunadamente, se borraron. Estoy entre dolor, amargura, tristeza, molestia [porque] estaba muy ilusionado”, reconoció.

A pesar de la dura caída, Herrera destacó el compromiso de sus futbolistas en el proceso eliminatorio.

“Estoy agradecido con estos jugadores; no conseguimos el objetivo, [pero] todos trabajaron”, afirmó.
La escuadra tica necesitaba ganar por dos goles o más, pero un 0-0 en San José terminó por sepultar sus aspiraciones.

Miguel Herrera también habló sobre su futuro inmediato y la necesidad de definir su continuidad como seleccionador.

“Me sentaré con el presidente para arreglar la situación en estos días; estaremos hablando con él para finiquitar esto, analizar lo que pasó. El presidente después sacará conclusiones”, finalizó.

Con esta eliminación, Costa Rica queda fuera del Mundial 2026 en un proceso marcado por irregularidades, falta de contundencia y un cierre sin respuestas futbolísticas, mientras Concacaf ya tiene definidos a sus representantes rumbo a la justa mundialista.

