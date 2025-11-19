Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar (Cuartoscuro)

La ausencia de Marco Antonio ‘N’ en la audiencia judicial programada este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el presunto delito de violencia familiar llevó a que la Fiscalía capitalina solicitara la reactivación de la orden de aprehensión en su contra.

El pasado domingo 16 de noviembre se reportó la presunta detención del ex silbante de la Liga MX, se le citó a una audiencia, pero Chiquimarco no se presentó. Mientras el acusado y su equipo legal no acudieron ante la Unidad de Gestión Judicial número 3, la víctima, Alva Neri Hernández, sí se presentó y manifestó su preocupación por la falta de avances en el proceso y por su seguridad personal, según externó ante los medios.

La audiencia, prevista para las 12:00 horas, tenía como objetivo revisar las medidas cautelares impuestas a Rodríguez desde 2023, cuando fue vinculado a proceso por violencia física y psicoemocional contra su ex esposa. De acuerdo con Proceso, la juez de control otorgó un plazo adicional de 45 minutos para que el ex árbitro o su defensa comparecieran, pero la espera resultó infructuosa y no se presentó ninguna justificación por la inasistencia.

Chiquimarco no se presentó a la audiencia del caso por violencia familiar (Cuartoscuro)

¿Chiquimarco podría ir a prisión por no acudir a una audiencia por presunta violencia familiar?

Ante este escenario, el Ministerio Público local solicitó informar de inmediato al juez de amparo sobre el incumplimiento, lo que podría derivar en la reactivación de la orden de captura que, hasta el momento, se encontraba suspendida por una medida de amparo, según detallaron ambas fuentes.

El abogado de la víctima, Marco Chávez Vaca explicó a Proceso que la ausencia de Marco Antonio ‘N’ y su equipo legal representa un incumplimiento de la suspensión provisional que impedía su detención. “Se le tiene que notificar inmediatamente al juzgado federal, en el sentido de que incumplieron con la suspensión, y en ese sentido la orden se encuentra vigente al día de hoy”, afirmó el abogado.

Por su parte, Mediotiempo recogió que Chávez Vaca subrayó la diferencia entre una orden cancelada y una suspendida, y precisó que la juez puede liberarla a petición del Ministerio Público en cualquier momento. El abogado también manifestó desconocer el paradero actual del ex árbitro.

Víctima que denunció a “Chiquimarco” de violencia familiar teme por su integridad (Cuartoscuro)

Alva Neri Hernández, ex esposa y denunciante, lamentó la imposibilidad de celebrar la audiencia, señalando que la violencia persiste incluso a través de terceros y que la falta de comparecencia del acusado la deja en una situación de vulnerabilidad.

“Entro en una situación complicada porque si bien la violencia sigue, incluso a través de interpósitas personas, pues pienso que va a seguir al no enfrentar él las circunstancias, la audiencia, el proceso, yo me siento en peligro, en la calle, junto con mi familia. Esa es la parte que queda como una frustración de no resolver o de no llegar a buen término, de que ya no se nos siga violentando”, declaró Hernández a Mediotiempo.

La denunciante expresó su confianza en la labor de la juez y del sistema judicial, y reiteró su esperanza de que el proceso avance hasta alcanzar una solución definitiva a la situación de violencia que enfrenta.