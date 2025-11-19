Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026 (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Julio César Chávez Jr. volverá al boxeo luego de ser deportado de Estados Unidos y estar preso, durante una conferencia de prensa el Junior reveló cuál será su siguiente rival. En enero de 2026 regresará al cuadrilátero pese a estar sujeto a un proceso legal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con grupos delictivos.

Acompañado de su padre, Julio César Chávez, anunció que el 24 de enero de 2026 se enfrentará al argentino Ángel Sacco en la Arena Potosí, ubicada en el estado de San Luis Potosí. La pelea representa el primer combate de Chávez Jr. desde su enfrentamiento con Jake Paul en junio de 2025, contienda en la que perdió por decisión de los jueces.

Su retorno al boxeo profesional se produce tras un periodo en el que el Julio César Chávez Jr. ha estado vinculado a investigaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, razón por la cual no puede abandonar el país. Y es que, deportivamente, su edad ha sido un factor que ha generado debates sobre lo que debe hacer Chávez Jr. con su carrera en el box.

Julio César Chávez Jr. anunció su próxima pelea en enero de 2026 (X/ @RGC_Mx)

Ante estas críticas, el propio Chávez Carrasco mandó un mensaje a sus críticos, por lo que exigió que no lo den “por acabado”, ya que mostró entusiasmo de seguir en el pugilismo e incluso podría contender por un campeonato mundial.

Esto dijo Julio César Chávez Jr. a sus críticos que le piden que se retire

Al término de la presentación de la pelea, Julio César Chávez Jr. invitó a todos a ver la contienda “No se pierdan la pelea”, pero a la par lanzó un contundente mensaje en el que aseguró que aún tiene cosas que aportar arriba del ring.

“No se pierdan la pelea y que no me den por viejo, ni por acabado, porque se van a llevar una sorpresa”, fue el mensaje que envió y compartió en entrevista con La Pelotera Mx.

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

El boxeador expresó que las adversidades recientes lo han motivado a esforzarse aún más en su carrera deportiva. “Parece que cuando hay más dificultades a veces uno le echa más ganas, entonces hay que seguir adelante”, afirmó Chávez Jr. al referirse a su regreso al boxeo profesional.

Chávez Jr. aseguró estar emocionado en su regreso al boxeo

En cuanto a su estado emocional y su actitud frente a la competencia, Chávez Jr. reconoció un cambio importante en su mentalidad. “No sé qué pasaría, pero me volvió a entrar las ganas de pelear y le estamos dando con todo. Me hubiera gustado tener esta mentalidad hace algunos años, fui campeón del mundo, pero me hubiera gustado tener esta mentalidad porque disfruto más de lo que hago”, comentó el pugilista.

Sobre el caso legal con las autoridades mexicanas, no se han reportado nuevos avances públicos respecto a la situación de Julio César Chávez Jr. El ex campeón mundial ha centrado sus declaraciones recientes en su regreso al ring y en la motivación renovada que experimenta, mientras que su equipo legal mantiene el seguimiento a los asuntos pendientes con la autoridad.