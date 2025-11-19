Armando “Hormiga” González debuta con la Selección Mexicana: así fue el estreno del joven canterano de Chivas

rmando “la Hormiga” González ingresó al minuto 67 en el amistoso ante Paraguay en San Antonio, Texas, aprovechando la ausencia de figuras lesionadas para mostrar su talento y aportar en el ataque del seleccionado mexicano bajo la dirección de Javier Aguirre. ( X: Chivas)

Armando “la Hormiga” González, delantero canterano de Chivas, cumplió uno de sus mayores sueños al debutar con la selección mexicana el 18 de noviembre durante el amistoso contra Paraguay en San Antonio, Texas, donde el cuadro tricolor cayó por marcador de 1-2 frente a los sudamericanos.

El joven de 22 años ingresó al minuto 67 sustituyendo a Gilberto Mora como parte de la estrategia del técnico Javier Aguirre para reforzar el ataque del Tricolor, el cual estaba sufriendo para generar peligro en la portería del conjunto paraguayo.

Ante la ausencia de jugadores como Santiago Giménez, Julián Quiñones, César Huerta y Alexis Vega por lesión, el técnico Javier Aguirre apostó por el juvenil rojiblanco para buscar alternativas en el ataque del seleccionado nacional y encontrar nuevas opciones que fortalezcan al equipo de cara a la próxima Copa del Mundo.

La Hormiga se pronuncia tras su debut con la selección mexicana

Armando “la Hormiga” González expresó su alegría tras debutar con la selección mexicana, destacando su concentración táctica y el aprendizaje junto a referentes como Orbelín y Raúl, mostrando humildad y compromiso con el equipo. ( X: Chivas)

El joven canterano rojiblanco expresó su alegría ante los medios de comunicación tras lograr su sueño de debutar con la selección mexicana en la conferencia mixta posterior al partido: “Es una noche con la que sueñas desde chico. Creo que todos los que nos gusta el fútbol sueñan con representar a su país. Muy contento. Agradecido con Dios y con los profesores por darme esta oportunidad”.

Durante su intervención, González explicó que en el momento de saltar al campo no pensaba en la emoción del debut, sino en cumplir con las indicaciones tácticas que le habían dado: Pensaba más en el momento, dónde tenía que colocarme, qué tenía que hacer, qué órdenes tácticas me habían pedido los profesores, no pensaba en estoy debutando o en esas cosas”, comentó.

Aunque no marcó gol, el atacante destacó la importancia del trabajo conjunto con sus compañeros y la paciencia en el proceso. “No se metió gol pero creo que se está trabajando bien, estos días que pude trabajar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), que pude conocer a Orbelín y a Raúl, quienes no tenía el gusto de conocer. Creo que se está trabajando bien y es paso a paso”, concluyó, mostrando una actitud humilde y enfocada en seguir mejorando.

Una temporada de ensueño para Armando González

Armando “la Hormiga” González se consolidó como el máximo goleador del Apertura 2025 con 12 anotaciones, sumándose a la selecta lista de leyendas rojiblancas que conquistaron el título de goleo, entre ellos Javier Hernández y Alan Pulido. (X @Chivas)

El atacante de 22 años se consolidó este semestre bajo la dirección técnico de Gabriel Milito, quien optó por ponerlo de titular por delante de Javier “el Chicharito” Hernández y Alan Pulido, dos referentes en la historia del cuadro rojiblanco.

Armando “la Hormiga” González brilló durante el Apertura 2025 con el Guadalajara, participando en las 17 jornadas del torneo, siendo titular en 13 de ellas. Su constante presencia en el campo y su capacidad goleadora fueron claves para que registrara 12 tantos, cifra que lo llevó a compartir el campeonato de goleo individual con Paulinho (jugador del Toluca) y Joao Pedro (futbolista del Atlético de San Luis).

Armando “la Hormiga” González se unió a una exclusiva lista de jugadores que han conquistado el campeonato de goleo con el Guadalajara, destacando entre las leyendas del club. Esta prestigiosa lista incluye a:

Adalberto López, quien fue el primer campeón de goleo en la temporada 1953-1954 con 21 goles.

Crescencio Gutiérrez, en la campaña 1956-1957 con 19 goles.

Salvador Reyes, una de las grandes figuras históricas de la institución, que anotó 21 goles en la temporada 1961-1962.

Omar Bravo, goleador en el Clausura 2007 con 11 goles.

Javier Hernández, quien se llevó el título en el Bicentenario 2010 con 10 goles.

Alan Pulido, flamante campeón del Apertura 2019 con 12 anotaciones.

Ahora, Armando González se suma a esta tradición tras lograr el campeonato de goleo en el Apertura 2025 con 12 goles, consolidándose como uno de los mejores delanteros en la historia reciente del Rebaño Sagrado.