México vs Paraguay en vivo: Raúl Jiménez recibe tarjeta amarilla

El equipo de Javier Aguirre cerrará su actividad del año en esta fecha FIFA a siete meses de la Copa Mundial

02:16 hsHoy

MIN 42: infraccionan al Vasco Aguirre por reclamos al cuarto árbitro, el técnico del Tri se lleva tarjeta amarilla

02:14 hsHoy

¡Luis Malagón en acción!

MIN 41: en el disparo, los uruguayos pegaron directo a portería, Malagón rechazó el disparo y en el rebote se quedó con el balón. Detuvo dos disparos peligrosos.

02:13 hsHoy

MIN 40: tiro libre para Paraguay tras una infracción por Israel Reyes

02:12 hsHoy

MIN 39: el partido sigue trabado por la cantidad de infracciones que se están generando en la cancha. México no ha tenido una oportunidad más para acercarse a la portería rival.

02:10 hsHoy

MIN 36: Raúl Jiménez es amonestado.

02:08 hsHoy

MIN 35: los paraguayos encontraron un espacio por la banda de la izquierda y cayó el centro al área chica de Malagón, pero no llegó nadie para rematar la jugada. La defensa mexicana se complicó para despejar el balón.

02:04 hsHoy

¡Edson Álvarez cerca de marcar gol!

MIN 30: Morita consigue un tiro de esquina, y en el cobro, Edson Álvarez recibió el esférico. Pese a tener espacio para cobrar, no le dio dirección al esférico y pegó en el porte, perdonó el primero del juego.

02:01 hsHoy

MIN 26: saque de manos para Paraguay muy cerca del tiro de esquina, la albirroja presiona para conseguir la primera oportunidad a portería.

01:59 hsHoy

Tarjeta amarilla para México

MIN 23: tarjeta amarilla para Marcel Ruiz

01:55 hsHoy

MIN 20: cometen infracción sobre Orbelín Pineda, conceden tiro libre para la selección mexicana. Gilberto Mora se perfila para tirar.

El balón fue directo a portería, pero el arquero rechazó, en el rebote, el Tri intentó un segundo disparo pero Orlando Gil se quedó con el esférico.

