México vs Paraguay en vivo: Raúl Jiménez recibe tarjeta amarilla

El balón fue directo a portería, pero el arquero rechazó, en el rebote, el Tri intentó un segundo disparo pero Orlando Gil se quedó con el esférico.

MIN 20 : cometen infracción sobre Orbelín Pineda , conceden tiro libre para la selección mexicana. Gilberto Mora se perfila para tirar.

MIN 26 : saque de manos para Paraguay muy cerca del tiro de esquina, la albirroja presiona para conseguir la primera oportunidad a portería.

MIN 30 : Morita consigue un tiro de esquina, y en el cobro, Edson Álvarez recibió el esférico. Pese a tener espacio para cobrar, no le dio dirección al esférico y pegó en el porte, perdonó el primero del juego.

MIN 35 : los paraguayos encontraron un espacio por la banda de la izquierda y cayó el centro al área chica de Malagón, pero no llegó nadie para rematar la jugada. La defensa mexicana se complicó para despejar el balón.

MIN 39: el partido sigue trabado por la cantidad de infracciones que se están generando en la cancha. México no ha tenido una oportunidad más para acercarse a la portería rival.

MIN 41: en el disparo, los uruguayos pegaron directo a portería, Malagón rechazó el disparo y en el rebote se quedó con el balón. Detuvo dos disparos peligrosos.

MIN 42: infraccionan al Vasco Aguirre por reclamos al cuarto árbitro, el técnico del Tri se lleva tarjeta amarilla

Últimas noticias

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí” El “Monstruo Mexicano” siempre ha deseado enfrentarse a la figura del boxeo mexicano

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar la ausencia del ex árbitro y su defensa en la audiencia judicial llevó a la autoridad a pedir la ejecución de la medida cautelar

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar” La Máquina y conjunto del Rebaño Sagrado se enfrentarán en los Cuartos de Final del Apertura 2025

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022 El experimentado narrador deportivo explicó cómo afrontó Francisco Javier su diagnóstico en medio de la cobertura mundialista