México vs Paraguay en vivo: Raúl Jiménez recibe tarjeta amarilla

MIN 42: infraccionan al Vasco Aguirre por reclamos al cuarto árbitro, el técnico del Tri se lleva tarjeta amarilla
MIN 41: en el disparo, los uruguayos pegaron directo a portería, Malagón rechazó el disparo y en el rebote se quedó con el balón. Detuvo dos disparos peligrosos.
MIN 40: tiro libre para Paraguay tras una infracción por Israel Reyes
MIN 39: el partido sigue trabado por la cantidad de infracciones que se están generando en la cancha. México no ha tenido una oportunidad más para acercarse a la portería rival.
MIN 36: Raúl Jiménez es amonestado.
MIN 35: los paraguayos encontraron un espacio por la banda de la izquierda y cayó el centro al área chica de Malagón, pero no llegó nadie para rematar la jugada. La defensa mexicana se complicó para despejar el balón.
MIN 30: Morita consigue un tiro de esquina, y en el cobro, Edson Álvarez recibió el esférico. Pese a tener espacio para cobrar, no le dio dirección al esférico y pegó en el porte, perdonó el primero del juego.
MIN 26: saque de manos para Paraguay muy cerca del tiro de esquina, la albirroja presiona para conseguir la primera oportunidad a portería.
MIN 23: tarjeta amarilla para Marcel Ruiz
MIN 20: cometen infracción sobre Orbelín Pineda, conceden tiro libre para la selección mexicana. Gilberto Mora se perfila para tirar.
El balón fue directo a portería, pero el arquero rechazó, en el rebote, el Tri intentó un segundo disparo pero Orlando Gil se quedó con el esférico.