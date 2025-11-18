Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026

La campaña comenzará el próximo jueves 16 de abril con los bicampeones, los Diablos Rojos del México, recibiendo a los Piratas de Campeche. (X @DiablosRojosMX)

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) anunció el calendario oficial para la temporada 2026, que incluirá 93 juegos de campaña regular por equipo. Una de las principales novedades será el regreso de la actividad los lunes por la noche, dando a los aficionados un día más para disfrutar del rey de los deportes.

Los protagonistas del juego inaugural serán los Piratas de Campeche, quienes visitarán el jueves 16 de abril a los bicampeones Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú, en una reedición de la Serie de Campeonato de la Zona Sur 2025.

El resto de equipos debutará el 17 de abril con las siguientes series:

Sultanes vs Algodoneros.

Tecos vs Rieleros.

Dorados vs Caliente.

Toros vs Saraperos.

Acereros vs Charros.

Conspiradores vs El Águila.

Bravos vs Leones.

Guerreros vs Pericos.

Tigres vs Olmecas.

En el año posterior a su centenario, la LMB busca ofrecer una temporada llena de emociones y competencia en cada parque del país, con series atractivas desde las primeras jornadas para mantener a los aficionados al filo de su asiento durante toda la campaña.

Fechas clave para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol

La Serie del Rey comenzará el 9 de septiembre, donde los escarlatas buscarán defender su corona en búsqueda del tricampeonato. (EFE/Lorenzo Hernández)

La Liga Mexicana de Béisbol confirmó que la temporada 2026 tendrá dos semanas de series interligas, programadas del 9 al 21 de junio, periodo en el que los equipos de la Zona Norte y la Zona Sur se enfrentarán entre sí para dar un atractivo adicional al calendario.

Estas confrontaciones han ganado relevancia en años recientes por el alto nivel de competencia y el ambiente especial que generan en las plazas participantes.

La pausa del calendario llegará entre el 26 y el 28 de junio, cuando Monterrey sea anfitriona de la edición número 92 del Juego de Estrellas con la gala de presentación, el tradicional Home Run Derby y el esperado clásico de media temporada, eventos que reunirán a las máximas figuras del circuito en un fin de semana lleno de espectáculo.

El cierre del rol regular está programado para el jueves 6 de agosto. A partir de esa fecha, los equipos con mejor desempeño disputarán la postemporada, cuyo formato mantiene la clasificación de los seis conjuntos con mayor porcentaje de victorias en cada zona.

Los playoffs comenzarán el 9 de agosto con el Primer Playoff; las Series de Zona iniciarán el 19 del mismo mes, seguidas por las Series de Campeonato el 29, y finalmente la Serie del Rey, que arrancará el 9 de septiembre.

Todas las fases de playoffs se disputarán a ganar cuatro de un máximo de siete encuentros, en búsqueda de encontrar al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol.