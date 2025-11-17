Bruna Vilamala sueña coronarse en su primera final con América Femenil ante Tigres: “Para ganar tenéis que enfrentar a las mejores”

La española confesó que llegó a México para recuperar sensaciones y hoy está a un paso de su primer campeonato. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

América Femenil selló una semifinal impecable ante su mayor rival deportivo y avanzó a una nueva final de la Liga MX Femenil, esta vez en el Torneo Apertura 2025, con una actuación sólida que confirmó el crecimiento del proyecto y el impacto de su refuerzo estelar: Bruna Vilamala.

Tras derrotar 2-0 a Chivas en la semifinal de vuelta y cerrar un marcador global de 4-0, la delantera española se detuvo a analizar el camino recorrido, reconociendo el desgaste de una campaña difícil, la importancia del apoyo de la afición y el enorme reto que les espera ante Tigres, su verdugo histórico en finales.

Irene Guerrero presume su camiseta tras el gol que anotó y le dio el pase al América a la Final. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La atacante describió la temporada con absoluta honestidad.

“Pues sí, creo que al final ha sido una temporada atípica, donde la plantilla ha sido muy corta. Y bueno, llegar a una final, pues te da muy buen sabor de boca, de que las cosas se han hecho bien, de que hemos ido un poco a contracorriente toda la temporada, pero al final tenemos, eh... bueno, ha salido el fruto de todo el trabajo y queda un pasito más, dos pasitos más. Así que vamos a ir a por ello”, señaló después del triunfo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Irene Guerrero celebra con Kiana Palacios su gol que sentención la eliminatoria ante Chivas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Su mensaje dejó claro que el equipo ha superado obstáculos significativos para mantenerse en la pelea por el título. A pesar de las ausencias y la presión, América encontró regularidad en el cierre del torneo, una tendencia que se consolidó en las semifinales, donde dominaron por completo a Chivas tanto en Guadalajara como en la capital.

Vilamala también aprovechó para agradecer a la afición azulcrema, que respondió masivamente para apoyar al equipo en el “Clásico Nacional”. Su emoción quedó reflejada en sus propias palabras:

“Agradecer a toda la afición que, que hoy ha venido, también a la que nos ha seguido desde casa. Creo que para nosotros es muy importante, eh, hoy salir y ver toda la gente. Como futbolista, pues siempre he soñado con estos momentos, poder disputar unas semifinales y ahora una final. Así que animo a toda la gente a que venga animados el jueves para sacar el máximo partido”.

Las Águilas celebran el tanto de Irene Guerrero ante Chivas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La española, que vive su primera temporada en México, ha sido uno de los elementos más determinantes del esquema ofensivo del América. Su precisión, lectura de juego y capacidad para adaptarse a los ritmos del futbol mexicano la han convertido en un engrane fundamental rumbo a la final. Sin embargo, el desafío que se avecina no es sencillo: enfrente estará Tigres Femenil, el equipo más dominante en la historia de la liga y rival que ya le ha complicado finales anteriores al América.

Consciente de ello, Vilamala dejó claro que no tenía preferencias y que la exigencia en liguilla siempre demanda enfrentar a los mejores.

Soccer Football - Women's International Friendly - America v FC Barcelona - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - August 24, 2025 America's Bruna Vilamala reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

“Personalmente, me daba igual quién, quién iba a ser el rival. Desde que entramos en liguilla, para ganar tenéis que ganar a los mejores y el que llega a la final o el que pasa a semifinales es el que ha sido mejor, eh, en la anterior eliminatoria. Así que, obviamente, Tigres es, creo, un aliciente más. Además teniendo la vuelta ahí. Pero lo afrontamos con muchísimas ganas, eh, muchísima ilusión y, y vamos a ir a por la final”.

Vilamala también contó que llegar a una final en su primera campaña con el club es un sueño cumplido.

“Vine aquí a México a recuperar un poco la, la sensación que yo tenía como futbolista de, de jugar, de tener minutos. El América me ha ayudado muchísimo, las compañeras me han ayudado muchísimo... Me encuentro en la mejor situación posible, que es habiendo llegado a, a una final al primer año, así que vamos a ver si me la puedo llevar y al primer año”.

Sarah Luebbert con Okeke agradecen el apoyo a la afición americanista. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Finalmente, la delantera envió un mensaje directo a los aficionados azulcremas de cara al primer capítulo de la final.

“El equipo está preparado, que confiamos en, en nuestras fortalezas y que vamos a ir a por todas, a, a llevarnos esos dos partidos. Eh, vamos a hacerlo por ellos, así que les pedimos venir el jueves a animarnos y a estar con nosotras, porque el futbol sin ellos no, no tiene sentido. Así que todo lo que hacemos lo hacemos por ellos”, concluyó.