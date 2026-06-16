Arranca proceso interno de Morena rumbo a elecciones de 2027, Citlalli Hernández anuncia publicación de convocatoria

Citlalli Hernández durante la conferencia de prensa de Morena. (Agencia de Gobierno)

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Citlalli Hernández, informó que la convocatoria para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación será pública a más tardar este próximo miércoles 17 de junio para que con ello arranque, de manera oficial, el proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027, donde se eligen 17 gubernaturas, entre otros cargos locales y federales.

Citlalli Hernández recordó que el registro iniciará el lunes 22 de junio. Explicó que los detalles estarán disponibles en la convocatoria y explicó que tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PBEM) publicarán sus propias convocatorias, aunque los registros de aspirantes serán compartidos.

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Ello definirá quiénes buscarán ser coordinadores estatales de la Cuarta Transformación, cargo que ha servido de antesala a las candidaturas gubernamentales, sin embargo, Hernández subrayó que en esta ocasión, el cargo de coordinador no garantiza necesariamente que sea el candidato a gobernador. Explicó que el objetivo de iniciar este proceso interno en el partido es comenzar a organizar tareas territoriales y perfilar a los liderazgos rumbo a 2027.

Inicio del registro en los 17 estados y publicación de la convocatoria

La dirigente morenista confirmó que el registro de aspirantes arrancará de manera simultánea en los 17 estados donde habrá elecciones el próximo año. “A partir del lunes inicia el registro. Estamos a horas de que se emita la convocatoria, que justamente va a plantear qué estamos buscando”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

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“No solo va a ser una convocatoria de Morena, también el PT y el Verde tendrán su propia convocatoria. Pero compartiremos el registro”, detalló. Hernández explicó que el proceso comenzará con estos cargos en los estados y posteriormente se publicarán las convocatorias para coordinadores distritales y puestos locales, pues se prevé que las elecciones de 2027 sean las más grandes de México, al elegirse también diputaciones federales, cargos en los congresos locales y presidencias municipales.

Proceso híbrido y peso de la opinión ciudadana, así será la convocatoria

Citlalli Hernández adelantó algunos detalles sobre la convocatoria próxima a publicarse. El registro será híbrido: los aspirantes podrán inscribirse de manera virtual o presencial. Hernández confirmó que todos los inscritos que cumplan con los requisitos pasarán por una primera encuesta telefónica, que permitirá identificar los perfiles más competitivos en cada entidad.

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“Ocupamos una primera encuesta telefónica para definir quiénes se encuentran más posicionados”, señaló. “Sobre eso, se avisará a quienes no cumplan ese requisito de competitividad. A los más competitivos y competitivas se les dará un par de tareas organizativas: realizar asambleas, difundir logros de la transformación, etcétera”, detalló.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones precisó que “la idea es que en vez de iniciar un proceso interno de confrontación entre aspirantes, más bien damos tareas para que quienes buscan asumir esta coordinación se sumen a varias tareas organizativas que con la nueva dirigencia estamos empezando a realizar”.

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La funcionaria destacó que en esta ocasión la encuesta de Morena dará mayor peso a la opinión positiva de la ciudadanía sobre los aspirantes, más que a su nivel de conocimiento público.

“En este momento tenemos tantos aspirantes que queremos ir definiendo a las personas con mejor opinión de la ciudadanía y luego ya en una etapa cercana a los tiempos electorales, con una consulta a las autoridades de seguridad, que sepamos que de plano son personas que no tienen ninguna cola que les pisen”, afirmó.

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien anteriormente ocupó el cargo de primera secretaria de Mujeres, detalló que la encuesta para concretar este proceso en el partido podría salir una vez que finalice el evento deportivo de la Copa del Mundo 2026, pues “ahora mucha de la atención de la ciudadanía está en la mundial”, explicó.

“A partir de la semana del 20 de julio estaremos definiendo cuándo levantaremos esta encuesta definitiva y ya sobre la marcha, desde la Comisión, iremos definiendo e informando cuándo anunciamos estos resultados", puntualizó para Radio Fórmula Citlalli Hernández.

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Evaluación de buena reputación y vínculos con el crimen organizado

Sobre cómo Morena verificará el cumplimiento de los requisitos legales de buena reputación y la ausencia de vínculos con el crimen organizado, en un contexto en el que 10 funcionarios de Morena fueron acusados por Estados Unidos de presuntas conexiones, Citlalli Hernández reconoció la complejidad del tema, pero detalló los mecanismos institucionales que se emplearán. “Sí es subjetivo, pero también hay maneras objetivas de ir midiendo eso, la encuesta nos permite medir atributos, la opinión de la ciudadanía sobre quienes aspiran”, explicó.

La dirigente aclaró que la investigación de antecedentes será apoyada por instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y las Fiscalías correspondientes. Estas instituciones permitirán “poner una lista de nombres en su momento a las autoridades y que nos permitan investigar si hay algo que no estemos viendo y pudiera alertarnos de algún posible vínculo, no solo con el crimen organizado, sino algún enriquecimiento ilícito”, expuso.

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Citlalli Hernández recordó que Morena, PT y el Verde aprobaron la creación de una comisión especial en el Congreso para fortalecer este control. Respecto al caso específico del senador Enrique Inzunza en Sinaloa, Citlalli Hernández admitió que la reputación pública es un factor relevante, aunque no el único.

“Si nos preguntamos en términos de opinión pública, seguramente no es su mejor momento de reputación”, sin embargo, insistió en la importancia de fortalecer los mecanismos para blindar a los partidos de posibles infiltraciones criminales.

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“Tenemos que buscar mecanismos cada vez más efectivos que nos permitan blindarnos. Que ningún partido está exento de que se nos cuele algún personaje con esos vínculos, sobre todo en algunos territorios donde tristemente es más difícil encontrar elementos objetivos”, indicó.