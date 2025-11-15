Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

Divino Espinoza defenderá nuevamente su campeonato mundial de la OMB (Captura de pantalla | TV Azteca)

Está todo listo para que Rafael “Divino” Espinoza se suba al ring a defender su campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso pluma contra el ucraniano de origen coreano Arnold Khegai. Ambos pugilistas cumplieron el día de hoy en la báscula y marcaron poco menos de las 126 libras.

Con 31 años de edad, el Divino se ha consolidado como uno de los campeones mundiales más sólidos que tiene el boxeo mexicano. Su récord invicto de 27 victorias (23 por la vía del nocaut) respaldan la calidad que el pugilista ha demostrado en cada enfrentamiento.

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: dónde y a qué hora ver pelea en vivo

La pelea de Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai en la Arena Potosí, se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y por Box Azteca en el canal 7. Y aunque no hay un horario definido, se espera que ambos pugilistas se suban al ring a las 22:30 horas (tiempo del centro de México).

Día: sábado 14 de noviembre de 2025

Sede: Arena Potosí, San Luis Potosí

Hora: 22:30 horas aproximadamente (tiempo del centro de México)

Transmisión: Disney+ Premium, Box Azteca

La pelea del Divino Espinoza y Arnold Khegai se podrá ver por Box Azteca en el canal 7 (X@BoxAzteca7)

Cartelera de Divino Espinoza y Arnold Khegai

Rafael ‘Divino’ Espinoza vs Arnold Khegai | por el título mundial pluma de la OMB. Lindolfo Delgado vs Gabriel Valenzuela | eliminatoria en el peso súper ligero de la FIB Richard Torres Jr. vs Tomas Salek | pesado Emiliano Vargas vs Jonathan Monreal | súper ligero Julián Montalvo vs Nicolás Patrón | junior ligero

¿Cómo llegan Divino Espinoza y Arnold Khegai?

En su más reciente combate, el Divino se midió ante Edward Vázquez en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde consiguió un triunfo por nocaut técnico en el séptimo asalto, afianzando así su posición como campeón y consolidando su nombre en la división pluma.

En diciembre de 2024, también defendió exitosamente su campeonato mundial de la OMB, pero en aquella ocasión el pugilista tapatío se midió ante el cubano Robeisy Ramírez, a quien derrotó por segunda vez por nocaut técnico en el sexto asalto.

Rafael "Divino" Espinoza se volverá a subir al ring el próximo 4 de mayo (Instagram - Rafael Espinoza)

En contraste con el impulso del monarca pluma, la carrera reciente del ucraniano Arnold Khegai ha seguido una dirección distinta. En su última aparición enfrentó a Taras Bondarchuk, combate del cual salió derrotado. A sus 33 años, Khegai presenta un historial profesional modesto, acumulando 2 triunfos y 5 derrotas. Esta estadística evidencia un recorrido breve en el boxeo de alto nivel, sin embargo, no le quita el hambre con la que llegará por la pelea de un campeonato mundial.