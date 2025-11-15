Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

El Club de Futbol Pachuca oficializa a Esteban Solari como nuevo Director Técnico para el Apertura 2025 de la Liga MX. Imagen cuenta de X @Tuzos

El Club de Futbol Pachuca anunció oficialmente la incorporación de Esteban Andrés Solari Poggio como su nuevo Director Técnico, quien asumirá el mando del primer equipo de cara a la fase final del Apertura 2025 de la Liga MX.

La noticia se confirmó este viernes 14 de noviembre, tras la salida de Jaime Lozano y en medio del Play-In, y marca el inicio de una nueva etapa para la escuadra hidalguense.

El estratega argentino, de 45 años, cuenta con una trayectoria internacional que lo respalda. Como jugador, tuvo paso por el futbol mexicano entre 2007 y 2008 con los Pumas de la UNAM, además de experiencias en Europa y Sudamérica.

En su faceta como entrenador, inició en Malasia, donde conquistó títulos con Johor Darul Ta’zim, incluyendo la Superliga, la Copa FA, la Copa de Malasia y el Charity Shield en 2023. Posteriormente dirigió al Everton de Viña del Mar en Chile y al Godoy Cruz en Argentina, acumulando experiencia en distintos contextos competitivos.

Los Tuzos del Pachuca presentaron a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Carrera de Esteban Solari

Antes de consolidarse como Director Técnico, Solari trabajó como auxiliar en selecciones juveniles de Argentina. Con la Categoría Sub-23 logró el Campeonato Panamericano en Perú 2019 y el Torneo Preolímpico en Colombia 2020, credenciales que lo posicionan como un formador de talento joven. Su perfil encaja con la filosofía de Pachuca, un club reconocido por proyectar futbolistas de sus Fuerzas Básicas hacia el máximo nivel.

En su regreso a México, Solari estará acompañado por un cuerpo técnico de primer nivel. El Preparador Físico Rodrigo Barrios, campeón de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022 con Argentina, se suma al proyecto para aportar su experiencia en alto rendimiento.

El Club de Futbol Pachuca oficializa a Esteban Solari como nuevo Director Técnico para el Apertura 2025 de la Liga MX. Esteban Solari (X)

Además, el Profr. Luis Almada fungirá como Auxiliar Técnico, con trayectoria en categorías inferiores y conocimiento profundo del desarrollo juvenil.

La directiva de Pachuca presentó al nuevo estratega con un video titulado “¡Aterrizaje exitoso!”, en el que se simuló la llegada de Solari en la nave Solaris 1, reforzando el concepto de misión y liderazgo.

El mensaje fue claro: “Solaris 1 llega a una nueva misión y ha tocado tierra en el Club de Futbol Pachuca con un aterrizaje perfecto. ¡Bienvenido, comandante Esteban!”.

Con esta incorporación, los Tuzos buscan consolidar su proyecto deportivo en el cierre del Apertura 2025 y mantener su identidad ofensiva, apostando por la cantera y la proyección internacional. La expectativa es alta, pues Solari combina experiencia en distintos países con un enfoque formativo que puede potenciar a los jóvenes talentos hidalguenses.