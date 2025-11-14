Este es el “milagro” que necesita Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica

México Deportes

El ‘Piojo’ no escatimó al
El ‘Piojo’ no escatimó al momento de pronunciarse en favor de sus compatriotas e inmigrantes latinos en el país vecino. (Jesús Avilés)

La Selección de Costa Rica dirigida por el técnico mexicano, Miguel “Piojo” Herrera, vive una situación complicada ya que su participación en la Copa del Mundo 2026 corre peligro. El jueves pasado, los ticos cayeron 1-0 contra Haití, resultado que los deja al borde de la eliminación.

Aunque la Selección costarricense mantuvo el control del balón durante gran parte del partido, la falta de precisión al momento de atacar fue determinante para dejar escapar la victoria frente a los haitianos. La figura de Johny Placide, guardameta de Haití, resultó clave al contener varias oportunidades de gol y frustrar los intentos ofensivos del equipo tico.

Por su parte, el tanto de Frantzdy Pierrot al minuto 44 inclinó la balanza a favor de los haitianos y aumentó el desconcierto entre los futbolistas costarricenses. Además, la barrera defensiva impuesta por Haití desarmó el planteamiento ofensivo dirigido por el técnico Miguel Herrera.

Costa Rica perdió contra Haití
Costa Rica perdió contra Haití y los cuestionamientos a Miguel "Piojo2 Herrera llegaron (REUTERS)

¿Qué necesita Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica?

Matemáticamente, la Selección de Costa Rica aún tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Sin embargo, necesitará ganar su último partido de la eliminatoria contra Honduras, y que Haití pierda como local contra Nicaragua. Bajo este escenario, cualquier otro resultado dejaría sin Copa del Mundo al equipo que dirige Miguel Herrera.

Para clasificar al Mundial directamente

  • Ganar a Honduras como local
  • Que Haití pierda de local contra Nicaragua

Por otra parte, que Costa Rica contra Honduras

Para clasificar al repechaje

  • Ganar a Honduras
  • Que Haití solo empate
  • Que Panamá pierda por al menos 2 goles de local contra El Salvador

Cabe señalar que tras cinco jornadas disputadas en el grupo de la zona Concacaf, Costa Rica suma 6 puntos, producto de tres empates, una victoria y una derrota. Ahora, su próximo compromiso será el 19 de noviembre cuando se enfrente contra Honduras, quien marcha como líder.

Las eliminatorias de la CONCACAF
Las eliminatorias de la CONCACAF entran en su etapa decisiva: las dos jornadas restantes serán determinantes para definir los boletos al Mundial 2026. En este cierre, dos entrenadores mexicanos buscan conducir a sus equipos hacia la clasificación: Luis Fernando Tena, al frente de Guatemala, y Miguel “Piojo” Herrera, dirigiendo a Costa Rica. (CUARTOSCURO)

Prensa de Costa Rica explota contra Miguel “Piojo” Herrera

Tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, el descontento se ha dirigido principalmente hacia Miguel Herrera. Periodistas y aficionados han manifestado su frustración por el desempeño del equipo y han cuestionado abiertamente la gestión del técnico mexicano.

En redes sociales, las críticas hacia el entrenador Miguel Herrera han crecido, evidenciadas por la tendencia de hashtags pidiendo su salida del cargo y por mensajes donde se señala que su destitución debió ocurrir antes. Además, la afición tica ha puesto en duda el funcionamiento del equipo y varias decisiones administrativas, lamentando que no se haya aprovechado una generación con grandes figuras del fútbol costarricense.

