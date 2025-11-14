David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan a la victoria de México sobre Argentina: “Estas pequeñas alegrías”

México venció a Argentina en la Copa del Mundo Sub 17 (X@miseleccionsubs)

La Selección Mexicana de Futbol derrotó a Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17 y logró su clasificación a la siguiente ronda. Este viernes, el equipo nacional empató con la albiceleste 2-2 en el tiempo regular, sin embargo, en la tanda de penales pudo imponerse 5-4.

El encuentro mantuvo la tensión durante los 90 minutos, sin que ninguno de los dos conjuntos pudiera tomar una ventaja definitiva. Al finalizar el tiempo regular con empate, la clasificación se resolvió en penales, donde los mexicanos mostraron mayor precisión y sangre fría.

Cabe señalar que el momento más destacado llegó cuando el portero mexicano, Santiago López, anotó el quinto penal a favor de México y selló la serie 5-4, lo que provocó la euforia de jugadores y cuerpo técnico. Con esta victoria, el Tricolor juvenil se mantiene vivo en la justa mundialista y dejó fuera a uno de los favoritos tradicionales en este tipo de certámenes, consolidando así uno de los resultados más inesperados de la competencia.

Con velocidad, regate y temple, el juvenil se convirtió en el jugador más determinante del encuentro.

La reacción de Faitelson y Vaca a la victoria de México sobre Argentina en el Mundial Sub 17

La celebración en torno al reciente triunfo nacional se extendió rápidamente entre aficionados, especialistas y medios vinculados al fútbol. Uno de los aspectos más destacados tras el encuentro fue la reacción en las plataformas digitales, donde figuras reconocidas del ámbito deportivo compartieron su entusiasmo.

David Faitelson, identificado en el debate futbolístico mexicano por sus análisis directos, utilizó sus redes para subrayar la relevancia del resultado.

“La misma fórmula que ocurre ante Brasil u otra potencia mundial del juego: ganarle a Argentina en la categoría o el género que sea siempre será reconfortante para el futbol mexicano”, manifestó Faitelson.

Al mismo tiempo,Andrés Vaca se sumó a la conversación en X (antes Twitter), donde reflexionó sobre el significado particular de estas victorias para la afición tricolor. En su publicación reconoció la naturaleza esporádica de estos logros.

“Estas pequeñas alegrías, tan raras y tan nuestras, llegan de vez en cuando, pero cómo se disfrutan. Y quizá es por eso que siempre terminamos creyendo en la magia de la selección. Felicidades a la Sub 17″, escribió el narrador.

Andrés Vaca reaccionó a la victoria de México sobre Argentina en el Mundial Sub 17 (captura de pantalla)

¿Quién será el siguiente rival de México tras vencer a Argentina en el Mundial Sub 17?

Tras eliminar a Argentina, la Selección Nacional de México se medirá en los Octavos de Final contra Portugal, quien consiguió su boleto a la siguiente rondad con una victoria 2-1 sobre Bélgica. El partido está programado para el martes 18 de noviembre en el Aspire Zona, en Doha con horario aún por confirmar.