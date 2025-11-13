Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El estratega argentino se fue por la puerta de atrás en el conjunto cementero. (Jovani Pérez)

El recuerdo de Martín Anselmi sigue presente en Cruz Azul incluso después de varios meses desde su salida, cuando dejó el club para asumir la dirección técnica del Porto en Portugal. Su etapa con la institución celeste aún se menciona y analiza, sobre todo porque su despedida no estuvo exenta de polémica.

Vale la pena resaltar que el adiós del estratega argentino generó muchos cuestionamientos, principalmente por la manera en la que decidió marcharse. Esto se debe a que el club cementero había invertido de manera considerable en la contratación de refuerzos que el propio Anselmi había solicitado, buscando apuntalar su proyecto deportivo.

¿Cuál es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul?

La reaparición pública de Martín Anselmi en Argentina ha renovado el interés sobre su futuro profesional, tanto en su país natal como en México. El exdirector técnico de Cruz Azul compartió en una entrevista televisiva su mayor anhelo: dirigir algún día a Newell’s Old Boys, el club de Rosario al que sigue desde la infancia.

Durante su participación en el programa ESPN Fútbol 3, Anselmi fue consultado sobre la posibilidad de regresar a trabajar en el fútbol argentino.

“Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell’s. Es algo que me debo. En algún momento sé que lo voy a concretar, si la cosa va bien, se va a dar. ¿Cuándo? No me lo planteo. Pero sí creo que, si en algún momento trabajara en el fútbol argentino, Newell’s sería el lugar”, comentó.

Cabe recordar que un documental elaborado por Adrián Esparza Oteo que se estrenó en 2024, reveló que el entrenador había recibido una oferta de Newell’s Old Boys antes de comprometerse con La Máquina Cementera. Según relató un amigo de la infancia en esa producción, Anselmi optó por respetar el acuerdo que ya había alcanzado con Cruz Azul, a pesar de la oportunidad de dirigir al club de sus amores.

Huracán vs Newells Old Boys. Foto: FOTOBAIRES Fecha 15 Torneo Clausura Liga Profesional.

¿Cómo le fue a Cruz Azul tras la salida de Martín Anselmi?

Cruz Azul, tras vivir un periodo de cambios en el cuerpo técnico, experimentó una transición importante en el banquillo que terminó con la llegada de Nicolás Larcamón al frente del equipo. Sin embargo, antes de esta nueva etapa, Vicente Sánchez asumió la dirección interina luego de la sorpresiva salida de Anselmi. El uruguayo se ganó el respeto de la afición gracias a su desempeño, destacando especialmente la obtención de la Concacaf Champions Cup 2025. A pesar de ofrecer buenos resultados y haber conquistado este título internacional, la directiva consideró que no era suficiente para otorgarle la continuidad en el cargo.

El club le envió un ultimátum al técnico argentino. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

A partir de este torneo, Larcamón asumió la responsabilidad principal, llevando a Cruz Azul a mantenerse como uno de los equipos favoritos en la lucha por el campeonato de liga, a pesar de la temprana eliminación sufrida en la Leagues Cup. Además, el club mexicano prepara su participación en la próxima Copa Intercontinental 2025, cuyo desarrollo está previsto para diciembre en Qatar, con la expectativa de consolidar una destacada actuación en el certamen internacional.