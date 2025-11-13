México Deportes

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El estratega argentino salió de manera polémica de la institución cementera

El estratega argentino se fue
El estratega argentino se fue por la puerta de atrás en el conjunto cementero. (Jovani Pérez)

El recuerdo de Martín Anselmi sigue presente en Cruz Azul incluso después de varios meses desde su salida, cuando dejó el club para asumir la dirección técnica del Porto en Portugal. Su etapa con la institución celeste aún se menciona y analiza, sobre todo porque su despedida no estuvo exenta de polémica.

Vale la pena resaltar que el adiós del estratega argentino generó muchos cuestionamientos, principalmente por la manera en la que decidió marcharse. Esto se debe a que el club cementero había invertido de manera considerable en la contratación de refuerzos que el propio Anselmi había solicitado, buscando apuntalar su proyecto deportivo.

¿Cuál es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul?

La reaparición pública de Martín Anselmi en Argentina ha renovado el interés sobre su futuro profesional, tanto en su país natal como en México. El exdirector técnico de Cruz Azul compartió en una entrevista televisiva su mayor anhelo: dirigir algún día a Newell’s Old Boys, el club de Rosario al que sigue desde la infancia.

Durante su participación en el programa ESPN Fútbol 3, Anselmi fue consultado sobre la posibilidad de regresar a trabajar en el fútbol argentino.

“Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell’s. Es algo que me debo. En algún momento sé que lo voy a concretar, si la cosa va bien, se va a dar. ¿Cuándo? No me lo planteo. Pero sí creo que, si en algún momento trabajara en el fútbol argentino, Newell’s sería el lugar”, comentó.

Cabe recordar que un documental elaborado por Adrián Esparza Oteo que se estrenó en 2024, reveló que el entrenador había recibido una oferta de Newell’s Old Boys antes de comprometerse con La Máquina Cementera. Según relató un amigo de la infancia en esa producción, Anselmi optó por respetar el acuerdo que ya había alcanzado con Cruz Azul, a pesar de la oportunidad de dirigir al club de sus amores.

Huracán vs Newells Old Boys. Foto:
Huracán vs Newells Old Boys. Foto: FOTOBAIRES Fecha 15 Torneo Clausura Liga Profesional.

¿Cómo le fue a Cruz Azul tras la salida de Martín Anselmi?

Cruz Azul, tras vivir un periodo de cambios en el cuerpo técnico, experimentó una transición importante en el banquillo que terminó con la llegada de Nicolás Larcamón al frente del equipo. Sin embargo, antes de esta nueva etapa, Vicente Sánchez asumió la dirección interina luego de la sorpresiva salida de Anselmi. El uruguayo se ganó el respeto de la afición gracias a su desempeño, destacando especialmente la obtención de la Concacaf Champions Cup 2025. A pesar de ofrecer buenos resultados y haber conquistado este título internacional, la directiva consideró que no era suficiente para otorgarle la continuidad en el cargo.

El club le envió un
El club le envió un ultimátum al técnico argentino. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

A partir de este torneo, Larcamón asumió la responsabilidad principal, llevando a Cruz Azul a mantenerse como uno de los equipos favoritos en la lucha por el campeonato de liga, a pesar de la temprana eliminación sufrida en la Leagues Cup. Además, el club mexicano prepara su participación en la próxima Copa Intercontinental 2025, cuyo desarrollo está previsto para diciembre en Qatar, con la expectativa de consolidar una destacada actuación en el certamen internacional.

El cartel de 'Alianzas' toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

Triple combate confirmado para función televisiva en CDMX con figuras internacionales, monarcas mixtos y aspirantes al cetro crucero

El cartel de ‘Alianzas’ toma

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

El arquero colombiano se perderá la Liguilla del Apertura 2025 y la próxima Copa Intercontinental

¿Quién será el portero titular

La FMF lanza "Somos México", campaña oficial rumbo al Mundial 2026

Con el distintivo Hecho en México, arranca estrategia tricolor con respaldo oficial, amplia difusión y plan deportivo hacia la justa internacional

La FMF lanza “Somos México”,

"Falsa representación": Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados

El debate sobre naturalizados en el Tri se enciende, elogios a Fidalgo y Quiñones, pero alerta por identidad perdida

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza

Zague regaña a Javier Alarcón por mentir sobre su lugar de nacimiento: "Te jactas de ser periodista"

El ex futbolista americanista se lanzó contra el analista de ESPN por dar información errónea en vivo

Zague regaña a Javier Alarcón
Caen 4 extranjeros en CDMX,

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula "Metepec Omoda", dedicada al robo a casa habitación

Éstas son las alianzas que estableció el grupo "Los Cromo" con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Guardia Nacional asegura armas y drogas en Culiacán: había un Barret calibre .50

Defensa despliega a más de 100 "murciélagos" en 5 municipios violentos de Michoacán

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

Mantecadas de avena y manzana:

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

Angélica María minimiza divorcio de Angélica Vale con Otto Padrón: "Son cosas que pasan"

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón la noche de hoy 12 de noviembre

Meses antes de su separación de Otto Padrón, Angélica Vale dijo que "no pasaba nada" tras un divorcio

Kanye West en la Plaza de Toros México: estos son los exagerados precios de los boletos

El cartel de ‘Alianzas’ toma

El cartel de 'Alianzas' toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

La FMF lanza "Somos México", campaña oficial rumbo al Mundial 2026

"Falsa representación": Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados

Zague regaña a Javier Alarcón por mentir sobre su lugar de nacimiento: "Te jactas de ser periodista"