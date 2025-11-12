México Deportes

México vs Argentina: cuándo, a qué hora y dónde ver al Tri buscar su pase a los octavos de final en el Mundial Sub-17

Tras el pase dramático a los dieciseisavos de final, la escuadra mexicana tiene una dura prueba al enfrentar a su más complicado rival

El conjunto azteca va contra la historia frente al favorito para llevarse el título.

La Selección Mexicana Sub-17 se medirá ante Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17, tras una clasificación agónica que se resolvió por el criterio de Fair Play. El partido en el Aspire Zone de Doha, Qatar, representa un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambas selecciones juveniles y una oportunidad para que el equipo mexicano busque revancha tras eliminaciones recientes a manos de la Albiceleste en distintas categorías.

El enfrentamiento entre México vs Argentina Sub-17 adquiere relevancia por el historial de duelos en torneos juveniles, donde la selección sudamericana ha dejado fuera al conjunto mexicano en fases decisivas.

La reciente expansión del torneo a 48 equipos y el ajuste en el formato de clasificación han elevado la expectativa en torno a los cruces de dieciseisavos, y el sorteo ha deparado uno de los emparejamientos más atractivos de la ronda. México, con dos títulos mundiales y dos subcampeonatos en la categoría, buscará mantener su protagonismo ante una Argentina que llega como favorita tras una primera fase impecable.

El Mundial Sub-20 más reciente reabrió la herida de los mexicanos contra los sudamericanos.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El camino de México hacia esta instancia estuvo marcado por la incertidumbre. Integrante del Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, el equipo dirigido por Carlos Cariño tuvo un desempeño irregular: debutó con una derrota 2-1 ante los coreanos, logró una victoria por la mínima ante los marfileños con gol de Ian Olvera, y cerró la fase de grupos con una caída 3-1 frente a Suiza, donde Aldo de Nigris anotó el único tanto mexicano.

El último partido resultó especialmente complicado, con un penal en contra al minuto 7, dos goles europeos en rápida sucesión —incluido un autogol de Félix Contreras— y un esfuerzo insuficiente en la segunda mitad para revertir el marcador.

Al término de la fase de grupos, México sumó tres puntos, una diferencia de goles de -2 y tres tantos a favor, exactamente los mismos números que Arabia Saudita. Ante el empate absoluto en todos los criterios, el reglamento del torneo estableció que el desempate se definiría por la conducta disciplinaria reflejada en las tarjetas recibidas. En este apartado, el Tricolor resultó favorecido: acumuló siete tarjetas amarillas y ninguna expulsión, mientras que los saudíes recibieron ocho amonestaciones y dos tarjetas rojas. Esta diferencia permitió a México acceder como el último de los mejores terceros lugares, asegurando su presencia en la siguiente ronda.

El mini Tri tuvo varios inconvenientes para obtener su pase a la siguiente ronda.

Por su parte, Argentina llega a los Dieciseisavos de Final como el equipo más sólido de la primera fase. La Albiceleste sumó tres victorias en su grupo, con un balance de 11 goles a favor y solo 2 en contra, lo que la posiciona como una de las principales candidatas al título. Su rendimiento regular y su capacidad ofensiva la convierten en un rival de cuidado para cualquier selección, y el cruce ante México promete ser uno de los más disputados de la jornada.

Fecha, hora y transmisión

El partido entre México y Argentina se disputará en el complejo Aspire Zone de Doha, un escenario que ya ha albergado varios encuentros del certamen. El encuentro está programado para el viernes 14 de noviembre a las 8:45 a.m. (hora del centro de México) y podrá seguirse a través de las señales de TUDN, VIX y Canal 9 en televisión abierta, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados.

Desde su consagración en Perú 2005, la Selección Mexicana Sub-17 ha superado siempre la fase de grupos, y aunque en esta edición la clasificación se resolvió por el margen más estrecho, el equipo mantiene viva la tradición de avanzar en el torneo y buscará prolongar su historia competitiva ante un rival de peso.

