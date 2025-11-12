México Deportes

Memes encienden el partido de Argentina vs México del Mundial Sub-17

Las redes estallaron con comentarios discriminatorios y provocaciones previo entre mexicanos y argentinos

El combinado albiceleste llega invicto;
El combinado albiceleste llega invicto; el Tri se clasifica como uno de los mejores terceros. (Ilustración: Jesús Aviles)

Apenas se confirmó el enfrentamiento entre México y Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025, las redes sociales se encendieron con una ola de comentarios burlones por parte de aficionados argentinos que no tardaron en provocar al Tricolor juvenil.

México logró avanzar “de panzazo” como uno de los mejores terceros lugares del torneo, y se medirá ante la Albiceleste este viernes 14 de octubre a las 8:45 de la mañana (hora del centro de México). Sin embargo, antes de que ruede el balón, los hinchas sudamericanos ya encendieron la rivalidad con frases ofensivas y comparaciones con duelos pasados.

(Especial)
(Especial)

Salta muros a llorar otra vez como en la Sub-20”, “Papita, ya denos el pase a los octavos de final”, o “Jajaja ay mi mechico, pobre equipito volverán a sufrir con papá”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron entre usuarios argentinos, quienes recordaron los antecedentes negativos del Tri frente a sus selecciones juveniles y mayores.

(Especial)
(Especial)

Y es que Argentina ha sido el ‘coco’ de México en torneos FIFA recientes. En el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mayor cayó 2-0 en la fase de grupos, resultado que prácticamente definió su eliminación. Tres años más tarde, en el Mundial Sub-20, el combinado dirigido por Gilberto Mora fue superado nuevamente por los albicelestes con marcador idéntico de 2-0 en los cuartos de final.

Soccer Football - FIFA Under
Soccer Football - FIFA Under 20 World Cup - Quarter Final - Mexico v Argentina - Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile - October 11, 2025 Mexico's Gilberto Mora looks dejected as Argentina players celebrate after the match REUTERS/Pablo Sanhueza TPX IMAGES OF THE DAY

Ahora, la historia vuelve a repetirse, pero en categoría Sub-17, donde los números previos favorecen ampliamente a los argentinos. Durante la fase de grupos, Argentina ganó sus tres encuentros: 3-2 ante Bélgica, 1-0 frente a Túnez y una contundente goleada de 7-0 sobre Fiyi, mostrando un poderío ofensivo que asusta a cualquier rival.

Crédito: AFA
Crédito: AFA

México, en cambio, tuvo un paso irregular: perdió 2-1 con Corea del Sur, venció 1-0 a Costa de Marfil, y cerró con derrota 3-1 ante Suiza. Aun así, la suerte lo acompañó al colarse entre los mejores terceros de la competencia, asegurando un lugar en la fase de eliminación directa.

México buscará sí o sí
México buscará sí o sí ganar el partido ante Suiza.

Las burlas argentinas han despertado reacciones entre los aficionados mexicanos, quienes respondieron con mensajes de apoyo al Tricolor, recordando que en categorías juveniles México ha logrado hazañas históricas, como los títulos mundiales Sub-17 en 2005 y 2011.

En redes, frases como “Nunca subestimen al campeón del 2005 y 2011” o “De panzazo o no, somos México y no nos rendimos” se han convertido en tendencia, mostrando que el orgullo nacional sigue firme pese a las provocaciones.

(Especial)
(Especial)
(Especial)
(Especial)

El duelo entre México y Argentina Sub-17 promete ser uno de los más intensos de esta fase, no solo por el historial reciente, sino por el ambiente digital que lo rodea. Entre las bromas, los memes y los recuerdos de derrotas pasadas, el Tricolor buscará revancha deportiva y, sobre todo, callar a sus críticos con futbol y corazón.

(Especial)
(Especial)

