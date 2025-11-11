¡De panzazo! Selección Mexicana Sub-17 avanza a los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025

Pese a no tener una buena primera fase, los chicos aztecas tienen la oportunidad de mejorar en el terreno de juego. (Especial)

La Selección Mexicana Sub-17 buscará mejorar su actuación en el Mundial Qatar 2025 tras lograr avanzar a los dieciseisavos de final, esperando hasta los últimos resultados de la fase de grupos. El equipo dirigido por Carlos Cariño continúa con su participación dependiendo de una serie de combinaciones en otros grupos que finalmente se concretaron a su favor.

El conjunto mexicano cerró la fase de grupos en la tercera posición del Grupo F, con 3 puntos y una diferencia de goles de -2. Suiza encabezó el sector con 7 unidades, igualado en puntos con Corea del Sur, pero con mejor diferencia de goles. Tras la derrota ante Suiza por 3-1, México se mantuvo momentáneamente entre los mejores terceros lugares, superando a Qatar, que terminó tercero en el Grupo A con 2 puntos, y a Costa Rica, tercero del Grupo C con solo 1 punto.

La Selección Mexicana Sub-17 debutó con derrota en el Mundial de Qatar 2025 ante Corea del Sur. (miseleccion)

¿Cómo fue el camino para llegar a octavos?

La clasificación de México dependía de los resultados de varios partidos en otros grupos. El primer duelo clave fue el enfrentamiento entre Indonesia y Honduras, ambos sin puntos antes del partido. Indonesia se impuso 2-1, alcanzando 3 unidades, pero su diferencia de goles de -5, junto con el -11 de Honduras, no les permitió superar a México en la tabla de terceros lugares.

La atención se centró entonces en los partidos del martes 11 de noviembre: Uganda frente a Francia y Chile contra Canadá, ambos disputados a las 6:30 horas, tiempo del centro de México. Uganda y Chile lograron sendas victorias, lo que les permitió llegar a 4 puntos y superar la marca de México. Uganda se quedó con el mejor tercer lugar de su grupo, desplazando al equipo mexicano de la zona de clasificación.

Los jóvenes seleccionados se mostraron poco satisfechos con sus resultados. (TW Selecciones Nacionales Menores)

Aún quedaba una posibilidad para el conjunto dirigido por Cariño: que Paraguay, con 3 puntos, sufriera una derrota abultada ante la República de Irlanda. Sin embargo, el encuentro terminó igualado sin goles, lo que mantuvo a Paraguay por encima de México en la tabla de terceros.

La última esperanza residía en el resultado entre Arabia Saudita y Mali, donde una derrota por goleada de cualquiera de los dos podría haber favorecido a México, pero ese escenario tampoco se materializó.

Pese a ello, los malienses se llevaron la victoria 2-0 por lo que se complicó el pase pues tanto aztecas como saudíes tenían la misma cantidad de goles a favor y en contra, los mismos goles anotados a lo largo de los tres primeros partidos y las mismas 7 tarjetas amarillas, pero la Selección Mexicana logró acceder a la siguiente ronda gracias a las dos tarjetas rojas que recibieron los árabes durante su encuentro contra Austria, lo que le dio el pase directo evitando el sorteo por FIFA.