Así se disculpó “Coco” Carrasquilla con Kevin Mier tras fuerte golpe que le habría provocado una fractura

El mediocampista universitario explicó su versión de la infracción que le generó una lesión al arquero cementero

Coco Carrasquilla se disculpó con Kevin Mier (REUTERS/Henry Romero)

Pumas rescató su clasificación a Play -In tras vencer 2 - 3 a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, el partido estuvo lleno de polémicas, entre ellas la falta que cometió Adalberto Coco Carrasquilla ante Kevin Mier. Al minuto 46 del primer tiempo, el centrocampista intervino en una jugada y le dio un fuerte golpe al arquero de los cementeros.

Esta acción obligó a Nicolás Larcamón a realizar el cambio pues el portero no pudo continuar en el partido y encendió las alarmas dentro del club, ya que podría tratarse de una fractura de tobillo. Al término del partido, Coco Carrasquilla se sinceró sobre esta jugada y se disculpó con el futbolista de la Máquina.

Larcamón se mostró muy molesto con los árbitros por no expulsar al mediocampista universitario, mientras que Efraín Juárez minimizó la acción y pidió que se olvidara el tema por ser un deporte de contacto.

Esto dijo Carrasquilla sobre la infracción sobre Kevin Mier en el Cruz Azul vs Pumas

Nicolás Larcamón se mostró muy molesto con los árbitros por no expulsar al mediocampista universitario (REUTERS/Henry Romero)

En una entrevista con TUDN, el panameño se animó a hablar al respecto de la jugada y aseguró que su intención nunca fue lastimar a su compañero de juego, por lo que lamentó que haya abandonado el partido. Expresó una disculpa al arquero colombiano.

“Bueno, primero que todo quiero pedirle una disculpa a Kevin porque sé que mi intención nunca fue sacarlo de partido, fue más que todo cortar la jugada y, bueno, creo que el árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fui con mala intención y él al final me queda pegando”, explicó.

Carrasquilla enfatizó que nunca quiso lastimarlo, por lo que insistió que fue un choque accidental, ya que él iba por el esférico para obligar el ataque y presionar al arquero para que cometiera un error. Sin embargo, en la acción terminó golpeando el tobillo de Mier, así que el cuerpo médico de Cruz Azul realizará exámenes para determinar la gravedad de la lesión.

“Pero, a pesar de la jugada quiero pedirle una disculpa porque sé que es un jugador de selección y no fue mi intención. La verdad que en esta parte me voy muy triste porque no sé qué tiene y me gustaría, la verdad, disculparme frente a él”, finalizó Coco Carrasquilla.

Coco Carrasquilla se disculpó con Kevin Mier (REUTERS/Henry Romero)

Efraín Juárez minimiza lesión de Kevin Mier

El técnico de Pumas, Efraín Juárez, defendió a su jugador y minimizó la gravedad del incidente con Kevin Mier. Consultado sobre la posibilidad de que Cruz Azul solicite la inhabilitación de Carrasquilla, Juárez respondió:

“No la he visto, la verdad que no la veo. Si vamos a hablar de eso, entonces nosotros también tendríamos que pedir la inhabilitación del último que se le cae encima a Macías… por favor. Creo que mi equipo se ha mostrado siempre con circunstancias, pero nunca con mala leche. Es futbol, no jodan, no hay que joder”, según.

Juárez evitó profundizar en la polémica y prefirió resaltar el carácter y la perseverancia de sus jugadores a lo largo del torneo, subrayó que el grupo nunca ha bajado los brazos ante la adversidad. Para el entrenador, el desempeño mostrado frente a Cruz Azul representa la identidad de los auriazules y responde a las expectativas de su afición.

