Soberano Jr. reaparece en el CMLL con victoria mientras que Austin Aries sufre derrota en su debut en la Arena México

Después de siete meses fuera del cuadrilátero, Soberano Jr. volvió a pisar la emblemática Arena México con una actuación que encendió al público y reafirmó su estatus como uno de los luchadores más carismáticos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). La función del viernes 7 de noviembre estuvo cargada de emoción, regresos esperados y debuts internacionales que marcaron la velada.
Soberano Jr. regresa con triunfo tras siete meses de ausencia
El gladiador de Torreón, Coahuila, hizo equipo con Ángel de Oro para enfrentar a los técnicos Atlantis Jr. y Titán. Pese a la inactividad derivada de una operación de rodilla realizada por el doctor Rafael Ortega en Guadalajara, el “Lujo de la Lucha Libre” mostró su calidad desde el arranque.
Durante la batalla, soportó los ataques de Titán y contraatacó con un potente piledriver que selló el conteo de tres.
La afición reconoció su entrega con aplausos y gritos de apoyo. Emocionado, el hijo de Euforia expresó:
“Hoy es un día muy especial, muchas gracias a cada uno de ustedes, que esta noche hizo esto posible, muchas gracias Arena México, ya los extrañaba, ya los quería ver, ¡ya estoy de vuelta Arena México!”, mencionó al final de la lucha.
El equipo de Soberano Jr. y Ángel de Oro se quedó con las dos primeras caídas, dejando sin reacción a Atlantis Jr., Titán y al icónico Kemonito, quienes lamentaron el resultado.
Austin Aries cae en su debut ante Máscara Dorada
Por otro lado, el debut del estadounidense Austin Aries, figura de Major League Wrestling (MLW), no tuvo el desenlace esperado.
En un Match Relámpago Internacional de 10 minutos, Máscara Dorada demostró su experiencia y dominio del estilo aéreo.
A pesar de que Aries controló gran parte del combate, el mexicano aprovechó una distracción para ejecutar una maniobra de rendición y lograr las espaldas planas faltando apenas 36 segundos para el final.
Con esta victoria, Dorada reafirmó su crecimiento dentro del CMLL y dejó claro que ningún extranjero tendrá un camino fácil en su territorio.
United Empire junto con Esfinge impone su poder ante Los Depredadores
El trío conformado por Templario, TJP y Esfinge, en representación de United Empire, se llevó una victoria clave sobre Los Depredadores (Volador Jr., Rugido y Vegas Depredador).La coordinación del conjunto rudo fue impecable, combinando fuerza y técnica para dominar a sus oponentes. El público destacó la química entre Templario y Esfinge, quienes sellaron el combate con una doble plancha desde la tercera cuerda, dejando sin respuesta al equipo de Volador Jr.
India Sioux vence a Zeuxis en duelo femenil de alto nivel
En la rama femenil, India Sioux volvió a demostrar su categoría al derrotar a Zeuxis en una lucha llena de intensidad y precisión. La mexicana utilizó su experiencia para neutralizar los ataques aéreos de su rival y asegurar el triunfo con una variante de DDT.El combate fue recibido con una gran ovación por parte del público, que reconoció el esfuerzo y la calidad de ambas gladiadoras.
Las Bestias del Diablo se imponen y lanzan un reto directo
Los rudos Akuma y Los Gemelos Diablo dominaron a Los Herederos (Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde) en una batalla a dos de tres caídas.
El triunfo llegó tras una polémica intervención del réferi Bestia Negra, lo que desató reclamos de los técnicos. Al finalizar, los vencedores retaron a sus rivales a una lucha por los Campeonatos Nacionales de Tríos, la cual se disputará el próximo viernes en la misma Arena México.
Desafío de máscaras: Pólvora y El Coyote castigan a Oro Jr. y Diamond
En la primera contienda, Pólvora y El Coyote vencieron en una sola caída a Oro Jr. y Diamond. La brutalidad del combate dejó a los técnicos con las máscaras destrozadas, lo que los llevó a lanzar un desafío: una lucha de máscara contra máscara, cuya fecha será anunciada próximamente.
El ambiente en la arena se tornó eléctrico tras este reto, prometiendo una rivalidad que podría ser una de las más explosivas del cierre de año en el CMLL.