Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Guillermo Ochoa lidera la victoria del AEL Limassol FC con una actuación destacada en la Primera División de Chipre. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa volvió a ser protagonista en el futbol europeo tras liderar la victoria del AEL Limassol FC por 3-0 ante el Enosis Neon Paralimni, en la jornada 10 de la Primera División de Chipre.

A sus 40 años, el guardameta demostró que su experiencia y reflejos siguen intactos, aunque su nombre continúa ausente en las convocatorias recientes de la Selección Mexicana.

El partido se disputó el 7 de noviembre de 2025 en el Alphamega Stadium, donde el equipo local dominó de principio a fin. El AEL Limassol se impuso con goles de Léo Natel (10’), Sérgio Conceição (59’) y Charalampos Frantzis (87’).

Más allá del resultado, la actuación de Ochoa fue clave para mantener el arco en cero, especialmente por una atajada espectacular al minuto 70, cuando desvió un disparo a quemarropa tras un rebote en el área.

Esa intervención fue celebrada por la afición como si se tratara de un gol, y consolidó la tercera portería imbatida del mexicano desde su llegada al futbol chipriota. Aunque el equipo tuvo el control del juego, la seguridad de Ochoa bajo los tres palos fue determinante para evitar cualquier reacción del rival.

A sus 40 años, Ochoa demuestra reflejos y seguridad en el Alphamega Stadium, clave para el triunfo ante Enosis Neon Paralimni. Imagen cuenta de X @aelfc_official

Con este resultado, el AEL Limassol alcanzó los 13 puntos y se ubicó en la octava posición de la tabla general, mostrando una mejoría notable tras un inicio de temporada irregular. La llegada del técnico Dušan Kerkez ha traído orden y solidez defensiva, con Ochoa como uno de los pilares del proyecto.

Sin llamado al Tri desde 2023, pero con la mira en el Mundial

A pesar de su buen momento en Chipre, Guillermo Ochoa no fue considerado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana para la convocatoria de noviembre, donde el Tri enfrentará a Paraguay y Uruguay. En su lugar, los arqueros elegidos fueron Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Guillermo Ochoa sigue fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana pese a su buen momento en el futbol europeo. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Mark J. Rebilas

Ochoa no ha sido convocado desde mediados de 2023, cuando concluyó su participación en la Copa Oro. Desde entonces, el equipo nacional ha apostado por una renovación generacional en la portería, dejando fuera al veterano guardameta que ha disputado cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Sin embargo, el propio Ochoa ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de llegar al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Su fichaje por el AEL Limassol fue interpretado como una estrategia para mantenerse activo en el futbol europeo, sumar minutos y demostrar que aún tiene nivel para competir al más alto nivel.

Aunque su exclusión de la convocatoria parece indicar que el ciclo con la Selección ha terminado, Ochoa no baja los brazos. Su reciente actuación en Chipre es una muestra de que sigue en forma y dispuesto a pelear por un lugar en la lista final rumbo a su sexto Mundial, una hazaña que lo colocaría en un lugar histórico dentro del futbol internacional.