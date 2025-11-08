México Deportes

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Guillermo Ochoa mantuvo el arco en cero y realizó una atajada decisiva, aunque sigue fuera de los planes de la Selección Mexicana

Guardar
Guillermo Ochoa lidera la victoria
Guillermo Ochoa lidera la victoria del AEL Limassol FC con una actuación destacada en la Primera División de Chipre. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa volvió a ser protagonista en el futbol europeo tras liderar la victoria del AEL Limassol FC por 3-0 ante el Enosis Neon Paralimni, en la jornada 10 de la Primera División de Chipre.

A sus 40 años, el guardameta demostró que su experiencia y reflejos siguen intactos, aunque su nombre continúa ausente en las convocatorias recientes de la Selección Mexicana.

El partido se disputó el 7 de noviembre de 2025 en el Alphamega Stadium, donde el equipo local dominó de principio a fin. El AEL Limassol se impuso con goles de Léo Natel (10’), Sérgio Conceição (59’) y Charalampos Frantzis (87’).

Más allá del resultado, la actuación de Ochoa fue clave para mantener el arco en cero, especialmente por una atajada espectacular al minuto 70, cuando desvió un disparo a quemarropa tras un rebote en el área.

Esa intervención fue celebrada por la afición como si se tratara de un gol, y consolidó la tercera portería imbatida del mexicano desde su llegada al futbol chipriota. Aunque el equipo tuvo el control del juego, la seguridad de Ochoa bajo los tres palos fue determinante para evitar cualquier reacción del rival.

A sus 40 años, Ochoa
A sus 40 años, Ochoa demuestra reflejos y seguridad en el Alphamega Stadium, clave para el triunfo ante Enosis Neon Paralimni. Imagen cuenta de X @aelfc_official

Con este resultado, el AEL Limassol alcanzó los 13 puntos y se ubicó en la octava posición de la tabla general, mostrando una mejoría notable tras un inicio de temporada irregular. La llegada del técnico Dušan Kerkez ha traído orden y solidez defensiva, con Ochoa como uno de los pilares del proyecto.

Sin llamado al Tri desde 2023, pero con la mira en el Mundial

A pesar de su buen momento en Chipre, Guillermo Ochoa no fue considerado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana para la convocatoria de noviembre, donde el Tri enfrentará a Paraguay y Uruguay. En su lugar, los arqueros elegidos fueron Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Guillermo Ochoa sigue fuera de
Guillermo Ochoa sigue fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana pese a su buen momento en el futbol europeo. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Mark J. Rebilas

Ochoa no ha sido convocado desde mediados de 2023, cuando concluyó su participación en la Copa Oro. Desde entonces, el equipo nacional ha apostado por una renovación generacional en la portería, dejando fuera al veterano guardameta que ha disputado cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Sin embargo, el propio Ochoa ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de llegar al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Su fichaje por el AEL Limassol fue interpretado como una estrategia para mantenerse activo en el futbol europeo, sumar minutos y demostrar que aún tiene nivel para competir al más alto nivel.

Aunque su exclusión de la convocatoria parece indicar que el ciclo con la Selección ha terminado, Ochoa no baja los brazos. Su reciente actuación en Chipre es una muestra de que sigue en forma y dispuesto a pelear por un lugar en la lista final rumbo a su sexto Mundial, una hazaña que lo colocaría en un lugar histórico dentro del futbol internacional.

Temas Relacionados

Guillermo OchoaSelección MexicanaAEL Limassol FCFutbolUEFAmexico-deportes

Más Noticias

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos

Gustavo Alfaro convocó a 26 jugadores para enfrentar a México el 28 de marzo en San Antonio, como parte de los amistosos FIFA que disputará Paraguay en Estados Unidos

Paraguay revela sus convocados para

Julio César Chávez asegura que su hijo tenía que haber sido la cara del boxeo mexicano y no Canelo: “Era un peleador más natural”

Ambos pugilistas compartieron inicios prometedores, pero el tapatío se consolidó como la figura del boxeo nacional

Julio César Chávez asegura que

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 17 de acuerdo a la IA?

La Máquina llega como líder y favorita ante los universitarios, según proyección algorítmica basada en rendimiento y contexto competitivo

¿Cómo quedará el Cruz Azul

Toluca vs América, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17

Ambos clubes llegan con 34 puntos, pero el algoritmo proyecta triunfo escarlata por mínima diferencia en el duelo del sábado

Toluca vs América, IA revela

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El mundo deportivo tendrá mucha actividad este fin de semana desde el futbol europeo hasta los emparrillados de la NFL

Agenda de deportes del 7
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a tres

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a La Estafa Maestra por desvío de recursos

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

ENTRETENIMIENTO

Ex compañero de Eleazar Gómez

Ex compañero de Eleazar Gómez asegura que el actor tuvo actitudes violentas durante una obra

La Granja VIP EN VIVO: Lola Cortés pide que no voten por ella la tarde de hoy 7 de noviembre

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Las películas más populares en Netflix México

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

DEPORTES

Paraguay revela sus convocados para

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos

Julio César Chávez asegura que su hijo tenía que haber sido la cara del boxeo mexicano y no Canelo: “Era un peleador más natural”

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 17 de acuerdo a la IA?

Toluca vs América, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17