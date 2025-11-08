Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

Andy Ruiz quiere pelear contra Oleksandr Usyk (EFE)

El ex campeón del mundo mexicano en la división de los pesos pesados, Andy Ruiz, confesó que ya recibió una respuesta por parte de Oleksandr Usyk para pelear en un futuro.

Cabe recordar que Ruiz ha estado en un proceso de rehabilitación con el tratamiento de células madre, iniciado tras la grave fractura en la muñeca derecha ocurrida en el quinto asalto del combate a 12 asaltos contra Jarrell Miller en agosto, que concluyó en empate mayoritario.

Andy Ruiz revela que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear

En una entrevista con Covers, Andy Ruiz aseguró que hace algunas semanas le mandó mensaje a Oleksandr Usyk invitándolo a pelear, y señaló que la respuesta del ucraniano fue positiva.

“Hace unas semanas, le escribí a Usyk. Creo que él me mandó un mensaje o algo así. Le dije: ‘Hola, te mando un abrazo, hermano. Me encantaría subir al ring contigo. Sería un placer’. Y él me respondió: ‘Cuando Dios quiera, lo haremos. Lo haremos en grande. Y yo pensé: “¡Caramba!”, platicó el ex campeón mexicano.

Este diálogo directo entre ambos pugilistas refuerza el interés mutuo en protagonizar una pelea que el público del boxeo ha comentado en distintas ocasiones. Andy, quien conquistó la cima de la división tras imponerse a Anthony Joshua en 2019, mantuvo desde entonces el deseo de volver a pelear contra la élite de la categoría.

Foto: EFE

Por su parte, Usyk es uno de los referentes más destacados del boxeo moderno. El ucraniano ha logrado ser campeón indiscutido en las categorías de peso pesado y peso crucero. A esto se suma una meta que pocos han hecho como el conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con 38 años de edad, Oleksandr ostenta un récord impecable de 24 triunfos (15 por la vía del nocaut), 0 derrotas y ningún empate.

Andy Ruiz regresará a los campamentos en las próximas semanas

La trayectoria reciente de Andy Ruiz se ha caracterizado por una baja frecuencia de apariciones en el cuadrilátero, pues en los últimos cinco años apenas ha disputado tres combates. A pesar de ese ritmo, el pugilista mexicano ha expresado su confianza en que volverá a la actividad con una versión optimizada de sí mismo, enfocándose exclusivamente en enfrentar a los nombres más relevantes de la categoría de los pesos pesados.

Boxing - Oleksandr Usyk v Daniel Dubois - Undisputed World Heavyweight Title - BoxPark Wembley, London, Britain - July 19, 2025 Oleksandr Usyk during the press conference after winning the fight against Daniel Dubois Action Images via Reuters/Andrew Boyers

El historial profesional de Ruiz guarda números sólidos para la elite del boxeo: acumula treinta y cinco victorias, dos derrotas y un empate, habiendo conseguido veintidós triunfos por nocaut. Actualmente con treinta y seis años, el ex campeón mundial no pierde de vista sus aspiraciones, y ha anunciado que comenzará una nueva etapa de preparación en las próximas semanas al integrarse al campamento del reputado entrenador Manny Robles.