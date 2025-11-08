México Deportes

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

El ex campeón mexicano ha estado en un proceso de rehabilitación con el tratamiento de células madre

Guardar
Andy Ruiz quiere pelear contra
Andy Ruiz quiere pelear contra Oleksandr Usyk (EFE)

El ex campeón del mundo mexicano en la división de los pesos pesados, Andy Ruiz, confesó que ya recibió una respuesta por parte de Oleksandr Usyk para pelear en un futuro.

Cabe recordar que Ruiz ha estado en un proceso de rehabilitación con el tratamiento de células madre, iniciado tras la grave fractura en la muñeca derecha ocurrida en el quinto asalto del combate a 12 asaltos contra Jarrell Miller en agosto, que concluyó en empate mayoritario.

Andy Ruiz revela que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear

En una entrevista con Covers, Andy Ruiz aseguró que hace algunas semanas le mandó mensaje a Oleksandr Usyk invitándolo a pelear, y señaló que la respuesta del ucraniano fue positiva.

“Hace unas semanas, le escribí a Usyk. Creo que él me mandó un mensaje o algo así. Le dije: ‘Hola, te mando un abrazo, hermano. Me encantaría subir al ring contigo. Sería un placer’. Y él me respondió: ‘Cuando Dios quiera, lo haremos. Lo haremos en grande. Y yo pensé: “¡Caramba!”, platicó el ex campeón mexicano.

Este diálogo directo entre ambos pugilistas refuerza el interés mutuo en protagonizar una pelea que el público del boxeo ha comentado en distintas ocasiones. Andy, quien conquistó la cima de la división tras imponerse a Anthony Joshua en 2019, mantuvo desde entonces el deseo de volver a pelear contra la élite de la categoría.

Foto: EFE
Foto: EFE

Por su parte, Usyk es uno de los referentes más destacados del boxeo moderno. El ucraniano ha logrado ser campeón indiscutido en las categorías de peso pesado y peso crucero. A esto se suma una meta que pocos han hecho como el conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con 38 años de edad, Oleksandr ostenta un récord impecable de 24 triunfos (15 por la vía del nocaut), 0 derrotas y ningún empate.

Andy Ruiz regresará a los campamentos en las próximas semanas

La trayectoria reciente de Andy Ruiz se ha caracterizado por una baja frecuencia de apariciones en el cuadrilátero, pues en los últimos cinco años apenas ha disputado tres combates. A pesar de ese ritmo, el pugilista mexicano ha expresado su confianza en que volverá a la actividad con una versión optimizada de sí mismo, enfocándose exclusivamente en enfrentar a los nombres más relevantes de la categoría de los pesos pesados.

Boxing - Oleksandr Usyk v
Boxing - Oleksandr Usyk v Daniel Dubois - Undisputed World Heavyweight Title - BoxPark Wembley, London, Britain - July 19, 2025 Oleksandr Usyk during the press conference after winning the fight against Daniel Dubois Action Images via Reuters/Andrew Boyers

El historial profesional de Ruiz guarda números sólidos para la elite del boxeo: acumula treinta y cinco victorias, dos derrotas y un empate, habiendo conseguido veintidós triunfos por nocaut. Actualmente con treinta y seis años, el ex campeón mundial no pierde de vista sus aspiraciones, y ha anunciado que comenzará una nueva etapa de preparación en las próximas semanas al integrarse al campamento del reputado entrenador Manny Robles.

Temas Relacionados

Oleksandr UsykAndy ruizBoxeomexico-deportes

Más Noticias

Chivas vs Monterrey EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha la segunda mitad con ventaja para Guadalajara

Una gran actuación de parte del Rebaño Sagrado los mantiene al frente en el marcador tras finalizar los primeros 45 minutos

Chivas vs Monterrey EN VIVO

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Histórica actuación de la joven mexicana en Marruecos: atajadas decisivas, récords y liderazgo que impulsaron a su equipo al podio mundial

La arquera del Mundial: Valentina

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”

El estadounidense subió tres divisiones de peso y le arrebató el campeonato indiscutido al mexicano

Roy Jones Jr. confiesa el

Fernando Gago podría cerrar su ciclo en Necaxa tras quedar fuera del Play In

El estratega argentino estaría cerca de concluir su etapa en Aguascalientes tras un torneo con altibajos y sin clasificación

Fernando Gago podría cerrar su

¿Cuáles son todos los escenarios que tiene Cruz Azul al enfrentar a Pumas de cara a la Liguilla?

La Máquina y los universitarios se enfrentarán este sábado en el Estadio Cuauhtémoc

¿Cuáles son todos los escenarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alejandro Vera denuncia persecución política

Alejandro Vera denuncia persecución política y responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez de su detención en Morelos

Grecia Quiroz habría recibido amenazas previo a su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Operativo decomisa 750 mil litros de diésel ilegal tras dos cateos a empresas de Ensenada, Baja California

Cae ladrón de joyas y relojes que intentó fugarse por la azotea del local que asaltó en Miguel Hidalgo, CDMX

Doble ataque a tiros contra la Patrulla Fronteriza de EEUU desata operativo de seguridad en el lado mexicano

ENTRETENIMIENTO

“Otro viernes de locos” y

“Otro viernes de locos” y “Una navidad ex-cepcional” destacan entre los estrenos de streaming del 10 al 16 de noviembre

Sergio Sendel sorprende al someterse a un tratamiento para lucir más joven a los casi 60 años

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

Qué ver esta noche en Disney+ México

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Chivas vs Monterrey EN VIVO

Chivas vs Monterrey EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha la segunda mitad con ventaja para Guadalajara

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”

Fernando Gago podría cerrar su ciclo en Necaxa tras quedar fuera del Play In

¿Cuáles son todos los escenarios que tiene Cruz Azul al enfrentar a Pumas de cara a la Liguilla?