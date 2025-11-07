México Deportes

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Las especulaciones crecen tras las declaraciones de Marcelo Rodríguez y el calendario sin sede confirmada del programa rojo

El principal programa de WWE
El principal programa de WWE se sintonizó por primera vez en vivo en México en 2011. (Ilustración: Jesús Aviles)

La emoción entre los fanáticos de la lucha libre se ha desbordado ante la posibilidad de que la WWE regrese a México antes de que concluya el 2025. A pocos meses del cierre de año, diversas fuentes han apuntado que la empresa de entretenimiento deportivo más grande del mundo estaría analizando traer uno de sus shows más emblemáticos, Monday Night RAW, al país, como parte de una posible colaboración con Lucha Libre AAA Worldwide.

El rumor ha tomado fuerza después de que se notara un vacío en el calendario de la WWE: el episodio del 22 de diciembre aún no cuenta con sede confirmada. Este detalle encendió las especulaciones, ya que esa misma semana, el sábado 20 de diciembre, AAA celebrará su magno evento Guerra de Titanes en el estado de Jalisco, lo que podría facilitar la logística para los talentos de WWE que participen en ambos compromisos.

Guerra de Titanes se efectuará
Guerra de Titanes se efectuará el sábado 20 de diciembre en Guadalajara.

La coincidencia de fechas ha llevado a los aficionados a imaginar la posibilidad de un cierre de año histórico, en el que el público mexicano presencie la grabación de RAW desde la Ciudad de México. De concretarse, sería la primera vez en varios años que el show insignia de la marca roja se realice en territorio nacional. Aunque la empresa no ha emitido una postura oficial, los rumores se fortalecen con cada nueva pista.

Durante la más reciente edición de Monday Night RAW, el comentarista en español Marcelo Rodríguez avivó aún más las expectativas con una frase que no pasó desapercibida entre los televidentes:

“Hay mucha gente que ha visto a sus superestrellas favoritas de cerca. Pongan mucha atención el próximo año Latinoamérica, se vienen sorpresas... ahí se las dejo, para no meterme en problemas.”

Estas palabras fueron interpretadas como una señal de que la WWE planea expandir su presencia en América Latina, lo que podría incluir presentaciones no solo en México, sino también en países como Chile, Colombia y Argentina. Sin embargo, algunos seguidores creen que la empresa podría guardar su regreso a suelo mexicano para inicios del 2026, coincidiendo con la ruta hacia WrestleMania 42.

El conteo llegó para darle
El conteo llegó para darle la victoria al Zero Miedo. (Captura de pantalla WWE on Netflix)

Por ahora, la única certeza es que el episodio del 22 de diciembre no tiene sede oficial. Esto abre dos caminos posibles: una grabación previa para darle descanso a los luchadores durante las festividades decembrinas, o una producción internacional en colaboración con AAA, lo cual marcaría un momento histórico para ambas compañías.

Mientras tanto, la comunidad de fans mexicana se mantiene expectante, con la ilusión de que sus estrellas favoritas —como: Penta Zero Miedo, Seth Rollins, Rhea Ripley, Bron breakker, L.A Knight, CM Punk, Jey Uso, entre otros, puedan pisar nuevamente un ring en México. Si la alianza entre WWE y AAA se concreta, diciembre podría cerrar con una de las noticias más esperadas del año en el mundo de la lucha libre.

