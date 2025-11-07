Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La confirmación de Keylor Navas sobre su continuidad en Pumas ha despejado cualquier duda sobre el futuro inmediato del portero costarricense en la Liga MX. Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de Cantera, Navas expresó su satisfacción por formar parte del club universitario y reiteró que permanecerá en el equipo mientras la directiva así lo decida.

“Voy a estar hasta que el club quiera que esté, ya que no quiera que esté saldré por el mismo túnel en el que entré y me iré tranquilo, pero con la conciencia muy feliz y muy tranquila de que siempre he tratado de disfrutar y dar lo mejor”, afirmó el guardameta durante la conferencia de prensa previo al duelo ante Cruz Azul.

En cuanto a su experiencia personal desde su llegada a la Ciudad de México, Navas compartió que la adaptación al club y a la afición ha sido positiva desde el primer día. “Me he sentido muy bien, desde que llegué la gente me ha tratado súper bien, el club es uno muy familiar, los compañeros me han tratado increíble”, relató el portero en la conferencia de prensa Keylor Navas. Añadió que el ambiente en el vestuario y el trato recibido le han permitido sentirse como en casa, lo que ha fortalecido su vínculo con la institución y su deseo de seguir aportando al equipo.

Keylor Navas seguirá con Pumas mientras la directiva lo permita (Cortesía Pumas MX)

Keylor Navas defiende a Efraín Juárez

El respaldo de Navas al proyecto deportivo de Pumas fue evidente al referirse a Efraín Juárez, actual director técnico del equipo. El portero elogió la capacidad de Juárez para gestionar el grupo y su preparación táctica, subrayando la coherencia entre el trabajo semanal y el desempeño en los partidos. “Sobre Efraín, es un técnico que sabe manejar muy bien el grupo, tácticamente estudia muy bien a los rivales, una de las cosas que más me llama la atención es que siempre lo que dice y lo que trabajamos es lo que pasa en el partido, eso no es fácil”, destacó Navas durante la conferencia de prensa Keylor Navas.

Navas también reflexionó sobre el momento que atraviesa el club y la solidez del proyecto universitario, insistiendo en la importancia de mantener la confianza en el proceso. Según la conferencia de prensa Keylor Navas Pumas, el portero señaló que “los grandes proyectos no se hacen de la noche a la mañana” y manifestó su convicción en el talento del plantel y el respaldo institucional.

Keylor Navas defiende a Efraín Juárez ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Además, recalcó que la grandeza de Pumas reside en su historia y no en los resultados inmediatos: “La historia hace que un equipo sea grande, no el resultado del momento. Nosotros hemos sido un equipo valiente, hemos intentado tener el balón, presionar, hemos sido fiel a la idea de nuestro entrenador”.

El guardameta abordó la necesidad de mejorar en aspectos como la concentración, pero defendió el compromiso y el esfuerzo del grupo. “A nivel de compromiso y de esfuerzo que hacemos durante los partidos, sería injusto que se nos tache de que no somos un equipo valiente ni que no damos todo por la institución y por el equipo”, puntualizó.

Para Navas, las dificultades recientes representan oportunidades para fortalecer al grupo y sentar las bases de futuros logros.