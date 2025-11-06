La respuesta de Keylor Navas a Larcamón previo al partido entre Cruz Azul y Pumas: “Estamos peleando todavía por el título”

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán este fin de semana (REUTERS)

La previa del enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 ha estado marcada por una creciente tensión, alimentada por declaraciones cruzadas entre los protagonistas. Keylor Navas, portero costarricense de los universitarios, respondió de manera contundente a los comentarios de Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, en una conferencia de prensa celebrada el 6 de noviembre.

La polémica se desató tras unas declaraciones del estratega argentino que, desde la perspectiva de Pumas, menospreciaron las aspiraciones del equipo universitario al sugerir que buscaban “salvarse” en el duelo ante Cruz Azul. Estas palabras no pasaron desapercibidas en el entorno de Universidad Nacional, que, pese a haber atravesado una crisis reciente, llega al encuentro tras una victoria en la jornada 16 y con la expectativa de asegurar su lugar en el Play-In. Navas, al ser consultado sobre el tema, subrayó que tanto Pumas como Cruz Azul siguen en la pelea por el título y rechazó cualquier intento de desvalorizar a los equipos que aún aspiran a la fase final.

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la última jornada del Apertura 2025 (REUTERS)

Keylor Navas responde a Larcamón en la previa del partido entre Cruz Azul y Pumas

En su intervención, Navas también envió un mensaje directo a Cruz Azul, dejando claro que Pumas afrontará el partido con determinación y sin dejarse afectar por comentarios externos. El portero señaló que el equipo mantiene la calma y no modificará su enfoque por las opiniones ajenas.

“Yo creo que al final, al día de hoy, creo que estamos peleando todavía por el título, ¿verdad? Yo creo que muchos equipos, aunque hay algunos que tienen la dicha de estar clasificados a fase final, no se puede desprestigiar a todos los demás que todavía tienen opción a entrar a esa fase donde se pelea el título", expresó Navas, quien insistió en que la atención del plantel está puesta en el trabajo propio y en el respeto al rival.

El contexto deportivo añade aún más relevancia al encuentro. Pumas, dirigido por Efraín Juárez, llega con la motivación de su reciente triunfo y la necesidad de sumar para asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo. Cruz Azul, por su parte, también se juega su futuro en la Liguilla, lo que convierte el duelo en un choque directo por la clasificación.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Keylor Navas reacts REUTERS/Henry Romero

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Pumas y Cruz Azul?

El partido entre celestes y auriazules se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc el sábado 8 de noviembre a las 21:05 horas. La transmisión estará disponible en México a través de Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por TUDN Univisión y Golazo.

De cara a este compromiso, Navas remarcó la importancia de mantener la concentración y el respeto por el adversario, convencido de que la actitud y el esfuerzo serán determinantes para alcanzar el objetivo en el campo.