Gilberto Mora revela interés de clubes europeos, pero se enfoca en Xolos de Tijuana: “Solito se va a dar”

El jugador de 16 años destacó que lo psicológico es esencial para triunfar y mantenerse en los grandes clubes internacionales. (Ilustración: Jesús Aviles)

El delantero de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, ha comenzado a llamar la atención dentro y fuera de México tras su participación en el Mundial Sub-20, donde representó al Tricolor con un desempeño destacado.

Con apenas 16 años, el atacante aseguró que ya existen clubes europeos interesados en sus servicios, aunque por ahora mantiene los pies en la tierra y su mirada puesta en el conjunto fronterizo.

“He logrado que varios clubes me busquen; no sé, pero yo trato de enfocarme en mi futbol, en la cancha, que es lo más importante, y solito se va a dar”, expresó el joven delantero en entrevista con ESPN, dejando claro que su desarrollo personal y deportivo sigue siendo su prioridad.

Soccer Football - FIFA Under 20 World Cup - Quarter Final - Mexico v Argentina - Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile - October 11, 2025 Mexico's Gilberto Mora in action REUTERS/Pablo Sanhueza

A pesar de las tentaciones que pueden representar los equipos del Viejo Continente, Mora enfatizó que su progreso dependerá de su disciplina, mentalidad y trabajo diario.

“Siento que la mentalidad del mexicano tiene que mejorar, querer más, no conformarse con nada y buscar más cosas y más cosas. Creo que eso lo podemos mejorar un poco”, añadió el futbolista, quien forma parte de una nueva generación de talentos nacionales con aspiraciones internacionales.

Aug 3, 2025; Commerce City, CO, USA; Club Tijuana midfielder Gilberto Mora (19) controls the ball in the first half against the Colorado Rapids at DICK'S Sporting Goods Park. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images

El atacante también destacó que lo psicológico es un aspecto fundamental para destacar en el futbol de élite.

“Es muy importante lo mental en un futbolista y sobre todo para ser un ‘serie A’; es una de las cosas más importantes tener una mentalidad siempre ganadora, que siempre busca más y más. Siempre he tratado de tener esa mentalidad, siempre buscando ser mejor cada día y creo que hasta ahorita lo he hecho bien, me falta mucho por aprender. Teniendo esa mentalidad puedo estar en grandes clubes”, declaró.

Gilberto Mora quiere jugar el Mundial 2026

Gilberto Mora hizo historia con la Selección Mexicana. (X/@miseleccionmx)

Además, el juvenil no ocultó su ilusión por representar nuevamente a México, esta vez bajo las órdenes del experimentado Javier Aguirre, a quien considera el perfil ideal para liderar al combinado nacional en su siguiente etapa.

“Es un sueño representar a mi país de la mejor manera. Conozco mis capacidades y creo que puedo aportar mucho (...) Javier Aguirre es un grandísimo entrenador; es el indicado para dirigirnos en este Mundial”, finalizó.