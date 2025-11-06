México Deportes

¿Por qué Cruz Azul podría jugar los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?

El desenlace de la última jornada y una disposición contractual poco común abren la puerta a un escenario inesperado para los partidos decisivos de la Liguilla

Cruz Azul cambiará de sede
Cruz Azul cambiará de sede para recibir a Pumas en lo que será la jornada 17 del Apertura 2025 (REUTERS)

Cruz Azul enfrenta la posibilidad de disputar los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc, una situación que depende tanto de los resultados deportivos como de una cláusula contractual poco común. Este fin de semana, el equipo cementero recibirá a Pumas UNAM en el cierre de la fase regular, un encuentro que podría definir no solo el liderato de la tabla, sino también el escenario de los partidos decisivos.

Actualmente, la Máquina de Larcamón lidera la clasificación general del campeonato y busca asegurar esa posición en la última jornada. Sin embargo, la localía del equipo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla no solo está determinada por la logística habitual, sino por una condición contractual firmada al inicio del torneo. Esta disposición, conocida como la “cláusula del miedo”, establece que, en caso de enfrentar al cuadro universitario, Cruz Azul debe jugar como local en otro estadio que no sea el de Ciudad Universitaria.

(Especial)
(Especial)

¿Por qué Cruz Azul podría jugar los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc?

La importancia de esta cláusula se extiende más allá del partido de la Jornada 17. Y es que si Pumas logra vencer a Cruz Azul en este enfrentamiento, asegurará su lugar en el Play In, lo que abre la posibilidad de un nuevo cruce entre ambos equipos en los Cuartos de Final de la Liguilla. En ese escenario, la normativa contractual obligaría al cuadro cementero a mantener la localía en el Estadio Cuauhtémoc para ese compromiso, una situación que, aunque compleja, no se descarta.

El desenlace de la fase regular depende de varios factores. La Máquina necesita al menos un empate para conservar el primer puesto de la tabla, mientras que el cuadro auriazul está obligado a ganar para asegurar su participación en la siguiente ronda. Si ambos equipos cumplen con estos objetivos, el cruce en la Liguilla se vuelve una posibilidad real, lo que activaría nuevamente la “cláusula del miedo” y mantendría al Estadio Cuauhtémoc como sede de los partidos de local de Cruz Azul frente a los universitarios.

Foto de archivo de jugadores
Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul festejando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 18 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

¿Cuándo se enfrentan Cruz Azul y Pumas en la jornada 17 del Apertura 2025?

El partido clave entre Cruz Azul y Pumas UNAM se disputará el sábado 8 de noviembre a las 21:05 (hora del Centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc. Este encuentro, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, será transmitido por TUDN y estará disponible en la plataforma de streaming Vix Premium, permitiendo a los aficionados seguir de cerca el desenlace de la fase regular y las implicaciones para la Liguilla.

Cabe recordar que la última vez que Cruz Azul y Pumas se midieron, el equipo celeste se llevó la victoria por tres goles a dos durante la jornada catorce del Clausura 2025. En aquel duelo, los protagonistas en el marcador para la Máquina fueron Rodolfo Rotondi y Andrés Montaño.

Cruz AzulPumasClub PumasLiguillaCuartos de FinalApertura 2025Estadio CuauhtémocLiga MXmexico-deportes

