México Deportes

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

La FMF reveló la nueva imagen del equipo de Javier Aguirre para la Copa Mundial en la que serán coanfitriones

Guardar
Así fue la presentación oficial
Así fue la presentación oficial de la selección mexicana (YouTube/ Selección Nacional de México)

La espera terminó, luego de meses de incertidumbre entre los aficionados y coleccionistas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto con la marca Adidas presentaron de manera oficial el nuevo jersey de la Selección Mexicana que usará en la Copa Mundial 2026.

Desde las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia se llevó a cabo la presentación de la nueva indumentaria. Con la conducción de la periodista Marion Reimers se llevó a cabo la ceremonia en la que se realizó la presentación de la nueva imagen del Tricolor.

Al evento acudieron Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, también estuvo presente Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la FMF y Liga MX, así como autoridades gubernamentales como Samuel García, gobernador de Nuevo León; representantes de Jesús Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y representantes de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobiernos que recibirán al Mundial en las sedes mundialistas.

Adidas y la FMF presentaron el jersey oficial del Tri para el Mundial 2026. Crédito: @miseleccionmx

Durante el evento, Jorge Dionne, director general de Adidas México, aseguró que la presentación y distribución del uniforme del Tri para el Mundial será en tres fases, la primera consiste en presentar la nueva cara del combinado nacional para el torneo de la FIFA, la segunda fase será entre enero y marzo de 2026, fecha en la que presentarán una indumentaria enfocada en el life style para la afición, y en la última será entre mayo y junio previo al Mundial, no dieron detalles en qué consistirá la sorpresa.

Así fue la presentación oficial
Así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026 (YouTube/ Selección Nacional de México)
Así fue la presentación oficial
Así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026 (YouTube/ Selección Nacional de México)

Los primeros jugadores en portar el uniforme completo fueron Ramón Juárez, Henry Martín y Marcel Ruiz, quienes aparecieron en el escenario sorpresivamente, pues una plataforma los llevó al escenario para mostrar los detalles de la camiseta.

También, la marca organizó un desfile de las prendas que estarán a la venta para el público, que va desde camisetas de aficionado, sudaderas, rompevientos y más detalles para portar los colores de la selección mexicana.

¿Cuánto cuesta el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026?

Así fue la presentación oficial
Así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026 (YouTube/ Selección Nacional de México)

El sitio web oficial de la marca deportiva informó que el jersey estará disponible en dos versiones: jugador y aficionado, ambas diseñadas para dama y caballero. La principal diferencia entre ambas radica en los materiales y el ajuste, ya que la versión profesional es idéntica a la que utilizarán los futbolistas en el torneo.

El precio de la versión jugador será de $2,999 pesos MXN, mientras que la versión aficionado costará $1,999 pesos MXN. La venta del uniforme comenzará el jueves 6 de noviembre a las 03:00 horas (tiempo del Centro de México) en la tienda en línea de adidas.

Temas Relacionados

Selección MexicanaCopa Mundial 2026jerseyTrimexico-deportes

Más Noticias

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

El comentarista confirmó su salida de la cadena deportiva tras recibir dos ofertas para volver a dirigir en el extranjero

Siguen las bajas en ESPN:

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

La silbante mexicana se ubicó en el sexto lugar del ranking mundial de árbitras 2024

Katia Itzel García es nominada

CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo

El boxeador estadounidense inicia una etapa de recuperación personal y podría enfrentar nuevos desafíos en el ring

CMB retira suspensión a Ryan

¿Por qué Cruz Azul podría jugar los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?

El desenlace de la última jornada y una disposición contractual poco común abren la puerta a un escenario inesperado para los partidos decisivos de la Liguilla

¿Por qué Cruz Azul podría

El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford: “Se puede reivindicar”

El tapatío aún no anuncia quién será su próximo rival luego de haber perdido su campeonato indiscutido

El consejo de Juan Manuel
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿El Cuate es el asesino

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Así fue el concierto de

Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic por Día de Muertos

Actor de Stranger Things confirma visita a México para dar conciertos

Hermana de Lola Cortés se lanza contra Omahi y asegura que en La Granja VIP tratan mal a la cantante: “Da coraje”

Aarón Mercury muestra apoyo a Fátima Bosch, mientras Ninel Conde recuerda a Alexis Ayala en medio de la polémica

¿Quién es el cuarto nominado de La Granja VIP?

DEPORTES

Toluca vs América: quién será

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo

¿Por qué Cruz Azul podría jugar los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?