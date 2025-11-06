Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

Así fue la presentación oficial de la selección mexicana (YouTube/ Selección Nacional de México)

La espera terminó, luego de meses de incertidumbre entre los aficionados y coleccionistas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto con la marca Adidas presentaron de manera oficial el nuevo jersey de la Selección Mexicana que usará en la Copa Mundial 2026.

Desde las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia se llevó a cabo la presentación de la nueva indumentaria. Con la conducción de la periodista Marion Reimers se llevó a cabo la ceremonia en la que se realizó la presentación de la nueva imagen del Tricolor.

Al evento acudieron Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, también estuvo presente Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la FMF y Liga MX, así como autoridades gubernamentales como Samuel García, gobernador de Nuevo León; representantes de Jesús Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y representantes de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobiernos que recibirán al Mundial en las sedes mundialistas.

Adidas y la FMF presentaron el jersey oficial del Tri para el Mundial 2026. Crédito: @miseleccionmx

Durante el evento, Jorge Dionne, director general de Adidas México, aseguró que la presentación y distribución del uniforme del Tri para el Mundial será en tres fases, la primera consiste en presentar la nueva cara del combinado nacional para el torneo de la FIFA, la segunda fase será entre enero y marzo de 2026, fecha en la que presentarán una indumentaria enfocada en el life style para la afición, y en la última será entre mayo y junio previo al Mundial, no dieron detalles en qué consistirá la sorpresa.

Los primeros jugadores en portar el uniforme completo fueron Ramón Juárez, Henry Martín y Marcel Ruiz, quienes aparecieron en el escenario sorpresivamente, pues una plataforma los llevó al escenario para mostrar los detalles de la camiseta.

También, la marca organizó un desfile de las prendas que estarán a la venta para el público, que va desde camisetas de aficionado, sudaderas, rompevientos y más detalles para portar los colores de la selección mexicana.

¿Cuánto cuesta el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026?

El sitio web oficial de la marca deportiva informó que el jersey estará disponible en dos versiones: jugador y aficionado, ambas diseñadas para dama y caballero. La principal diferencia entre ambas radica en los materiales y el ajuste, ya que la versión profesional es idéntica a la que utilizarán los futbolistas en el torneo.

El precio de la versión jugador será de $2,999 pesos MXN, mientras que la versión aficionado costará $1,999 pesos MXN. La venta del uniforme comenzará el jueves 6 de noviembre a las 03:00 horas (tiempo del Centro de México) en la tienda en línea de adidas.