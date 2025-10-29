México Deportes

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Se espera que el Tri estrene el nuevo uniforme antes de que termine el 2025 en su última fecha FIFA

Por Luz Coello

Este sería el costo del
Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026 (Reuters)

A menos de un año del inicio de la Copa Mundial 2026, la selección mexicana se prepara para sorprender a sus seguidores con un uniforme que remite a uno de los momentos más recordados de su historia.

Una filtración reciente en redes sociales ha revelado imágenes del que sería el nuevo jersey del Tri, el cual recupera la estética de la emblemática camiseta utilizada en la Copa Mundial Francia 98, conocida como la “Piedra del Sol Azteca”.

La expectativa en torno a la indumentaria del equipo nacional ha ido en aumento, especialmente, según información difundida por el portal Footy Headlines, la nueva camiseta se inspira en el histórico modelo de 1998, aunque introduce modificaciones, como la presencia del escudo actual de la Federación Mexicana de Futbol.

Luego de que David Faitelson reveló la fecha en la que el Tri presentará su nuevo uniforme, en redes sociales empezó a circular el posible precio de la indumentaria. Y sobresalió que superaría el costo de los últimos diseños de la selección mexicana.

Posible nuevo jersey de México
Posible nuevo jersey de México para el Mundial 2026. (X/Uniformes Selección Mexicana)

¿Cuánto costará la playera de la selección mexicana para el Mundial 2026?

En días recientes trascendió una imagen en internet que reveló el precio de la camiseta del Tricolor, debido a que esta camiseta será la que usarán como locales, su precio superaría los tres mil pesos mexicanos.

A falta de que la marca confirme el valor de la playera, el jersey de local de México para el Mundial 2026 costaría tres mil 199 pesos ($3,199.00 MXN). En la imagen que se viralizó se puede apreciar el código de barras, así como el modelo que producirá Adidas.

Se espera que a finales de 2025 y principios de 2026 salga a la venta al público. El lanzamiento de la nueva camiseta de la selección mexicana para el Mundial 2026 sería el 10 de noviembre de 2025, durante el último partido del año que el conjunto nacional disputará frente a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, según reveló David Faitelson de TUDN.

Este sería el precio del
Este sería el precio del jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @PicksEnCancha)

De acuerdo con el portal Footy Headlines, la nueva indumentaria se basará en el histórico diseño, aunque presentará diferencias, como la incorporación del actual escudo de la FMF. Las imágenes que han circulado recientemente en redes sociales muestran el nuevo uniforme pensado para cuando el equipo juegue en casa durante la próxima Copa Mundial.

Si bien todavía no se han revelado todos los detalles de las modificaciones que incorporará la nueva camiseta, sí se ha confirmado que conservará los elementos característicos del modelo empleado en el Mundial de 1998.

