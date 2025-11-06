México Deportes

Efraín Juárez estaría entre los candidatos para dirigir al Celtic FC

El exjugador mexicano figura entre los finalistas para asumir como técnico del club escocés, con el que ya tuvo paso como futbolista

Efraín Juárez figura entre los
Efraín Juárez figura entre los candidatos para dirigir al Celtic FC, uno de los clubes más importantes del futbol escocés. REUTERS/Eloisa Sanchez

Efraín Juárez estaría entre los candidatos para dirigir al Celtic FC, uno de los clubes más emblemáticos del futbol escocés. De acuerdo con reportes provenientes de medios locales, el mexicano figura en una lista de finalistas que el equipo habría considerado para renovar su banquillo, en medio de una etapa de reestructuración deportiva.

Aunque no se ha confirmado ningún acercamiento formal, se señala que Juárez podría haber sostenido contacto preliminar con la directiva del club, como parte de un proceso de evaluación que incluiría perfiles internacionales.

Juárez, actual director técnico de Pumas, mantiene un vínculo histórico con el Celtic, equipo al que defendió como jugador entre 2010 y 2011.

Su paso por el futbol europeo, sumado a su experiencia como auxiliar técnico en ligas extranjeras, habría despertado el interés del club escocés, que busca un perfil con visión táctica moderna y capacidad de adaptación a competiciones continentales.

Medios locales reportan que Juárez
Medios locales reportan que Juárez habría sostenido contactos preliminares con la directiva del Celtic FC. REUTERS/Eloisa Sanchez

La posibilidad de que el mexicano regrese a Europa como entrenador ha generado expectativa en medios deportivos, especialmente por el contexto que atraviesa el Celtic, que no ha logrado consolidar un proyecto estable en los últimos torneos.

Mientras tanto, Juárez enfrenta una etapa decisiva al frente de Pumas. El equipo logró cortar una racha de siete partidos sin victoria tras golear 4-1 a Tijuana, resultado que lo mantiene con posibilidades de clasificar al Play-In del torneo local.

El propio técnico reconoció que el próximo duelo ante Cruz Azul será “todo el torneo” para ellos, en referencia a la importancia del resultado para definir su futuro inmediato.

La presión por avanzar en la competencia se suma a las tensiones recientes con la afición, luego de que Juárez se dirigiera al Pebetero tras el triunfo ante Xolos, en un gesto que fue interpretado como confrontativo por algunos sectores.

La actitud de Juárez tras
La actitud de Juárez tras la victoria ante Xolos generó debate sobre su liderazgo y relación con la afición de Pumas. (Christopher Carmona Iturbe)

Ricardo Ferretti, entrenador histórico de la Liga MX, calificó la actitud como innecesaria, lo que intensificó el debate sobre el liderazgo de Juárez y su manejo del entorno.

A pesar de ello, el equipo mostró una mejoría futbolística que podría fortalecer su cierre de torneo y, eventualmente, su perfil como candidato internacional.

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte del Celtic ni del entorno de Juárez, pero los reportes sugieren que el mexicano estaría bien posicionado en el proceso de selección. Su eventual llegada al banquillo escocés dependería de múltiples factores, entre ellos el desenlace de la temporada actual y las prioridades del club en su reconfiguración técnica.

