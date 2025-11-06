CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo

CMB retira sanción a Ryan García tras más de un año por problemas de adiciones y comentarios racistas (Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP, File, archivo)

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) levantó la suspensión que mantenía sobre Ryan García, así que el boxeador de 27 años podrá regresar a la organización y competir por un campeonato mundial, esto se da tras completar un proceso de rehabilitación y atención médica y psicológica.

El anuncio fue realizado por el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, a través de sus redes sociales y confirmado en la conferencia de prensa semanal del organismo. De este modo, el King Ryan podrá volver a competir bajo la supervisión del CMB.

Según lo comunicado en las plataformas oficiales del CMB y por Sulaimán, la Junta de Gobernadores del organismo votó a favor de readmitir a García después de que este cumpliera con los requisitos establecidos. “La Junta de Gobernadores del CMB ha votado a favor de levantar la suspensión de Ryan García tras su exitoso proceso, el cual ha sido documentado”, expresó Sulaimán en su cuenta de X.

Esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso de Ryan García al CMB

El presidente del CMB profundizó en los motivos que llevaron a la suspensión de Ryan García (REUTERS/Henry Romero)

El presidente del CMB expresó en conferencia de prensa que la organización mantuvo una relación cercana con Ryan García, su familia y su equipo durante este periodo, y manifestó su confianza en que el boxeador iniciará una nueva etapa tanto dentro como fuera del ring.

Durante la conferencia de prensa del martes de café, el presidente del CMB profundizó en los motivos que llevaron a la suspensión y en el proceso que permitió el regreso de García. Explicó que el boxeador atravesó “problemas importantes de salud mental, de adicciones, de salud física”, y que la expulsión del organismo fue consecuencia de “una serie de situaciones muy lamentables”.

“Ryan García ha pasado por problemas importantes de salud mental, de adicciones, de salud física... Y lo expulsamos a él del Consejo Mundial después de una serie de situaciones muy lamentables que se dieron, pero siempre tuvimos la invitación a que él tomara las medidas necesarias de rehabilitación, de atención médica, de atención psicológica. Él ya ha aprobado, ya lo hizo y le damos la bienvenida a Ryan García al Consejo Mundial de Boxeo”, declaró el presidente del CMB.

¿Por qué el CMB suspendió a Ryan García?

El CMB retiró suspensión a Ryan García (IG/ @wbcmoro)

El contexto de la suspensión de García se remonta a julio del 2024, cuando el CMB lo apartó de sus actividades tras la difusión de insultos racistas y comentarios ofensivos hacia personas negras, musulmanes y judíos durante una transmisión en directo en redes sociales.

Sulaimán, en ese momento, condenó públicamente el comportamiento del boxeador y expresó su preocupación por el bienestar de García, señalando que el deportista había rechazado varios intentos de la organización para ofrecerle ayuda en temas de salud mental y abuso de sustancias. Además, Ryan recibió una suspensión de un año por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York tras dar positivo por ostarina después de su combate con Devin Haney, lo que llevó a la anulación de su victoria en ese enfrentamiento.

Con la readmisión oficializada, el futuro deportivo de García dentro del CMB vuelve a estar en el centro de la atención. De acuerdo con las publicaciones en redes sociales del organismo y de Sulaimán, el boxeador y el actual campeón wélter del CMB, Mario Barrios, se encuentran en conversaciones para una posible pelea por el título mundial.

Si las negociaciones avanzan, ambos podrían enfrentarse en el primer trimestre de 2026, lo que marcaría el regreso de García a la élite del boxeo profesional bajo la supervisión del CMB.