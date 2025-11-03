México Deportes

Galería de fotos: los momentos más impactantes del Tzompantli de Máscaras 2025 del CMLL

Infobae México te da a conocer imágenes inolvidables de Blue Panther, Volador Jr. y las Amazonas del CMLL captaron la magia del Día de Muertos en el ring de la México Catedral

La función del Tzompantli de Máscaras 2025 en la Arena México dejó una impresionante galería de fotos que captura los momentos más memorables del evento: desde el emotivo homenaje de Blue Panther a las leyendas del CMLL, hasta los espectaculares vuelos de Volador Jr. y la fuerza de las Amazonas del CMLL. (Foto: Franco Uriel)

El Tzompantli de Máscaras 2025 dejó una de las noches más emblemáticas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y una galería de fotos que capturó la esencia del Día de Muertos dentro del cuadrilátero. La Arena México se vistió de tradición, color y homenaje para honrar a las leyendas del pancracio nacional en un evento que combinó historia, emoción y espectáculo.

El momento más icónico de la velada fue la entrada de Blue Panther, quien sorprendió a los asistentes al portar un zarape con los rostros de leyendas como Blue Demon, Fishman, Aníbal, El Perro Aguayo y Rayo de Jalisco. Las fotografías del “Maestro Lagunero” descendiendo las escaleras con su homenaje visual se convirtieron en símbolo del evento y fueron ampliamente compartidas en redes sociales.

(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)

Otra imagen que destacó en la galería fue el vuelo de Volador Jr., quien se coronó como campeón del Triangular Tzompantli 2025 tras derrotar a El Valiente y Bárbaro Cavernario. Su salto desde la tercera cuerda, con el público de pie y los reflectores bañando el ring, quedó inmortalizado en una postal que refleja la intensidad del CMLL.

(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)

La fuerza y elegancia también se reflejaron en las fotos de las Amazonas del CMLL, donde Reyna Isis y Persephone aparecen en pleno vuelo durante su victoria sobre Princesa Sugehit y La Catalina. Las imágenes resaltan el poder femenino y el respeto a las raíces de la lucha libre mexicana.

(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)

El cierre del evento ofreció una postal inigualable: todos los luchadores depositando sus máscaras en el baúl del Tzompantli, con la calavera gigante iluminada al fondo. Un retrato perfecto de la unión entre vida, legado y tradición que solo la lucha libre puede ofrecer.

(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)

Las mejores fotos del Tzompantli 2025 mostraron el alma de la función: desde el homenaje de Blue Panther hasta los vuelos de Volador Jr. y la mística presencia de las Amazonas, cada imagen capturó la esencia de una noche en la que la lucha libre y el Día de Muertos se fundieron en un solo corazón mexicano.

(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)
(Foto: Franco Uriel)

