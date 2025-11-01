Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”

Aaron Ramsey ya no continuará con los Pumas de la UNAM (REUTERS)

De acuerdo con el periodista César Merlo, Aaron Ramsey dejará se ser parte del plantel de Pumas y no participará en los partidos restantes frente a Xolos de Tijuana y Cruz Azul. El acuerdo para la rescisión se alcanzó luego de conversaciones entre el jugador galés, sus representantes y la directiva universitaria liderada por el técnico Efraín Juárez. Aunque al principio se pretendía que el galés permaneciera hasta el final del torneo, la ausencia de motivación de ambas partes precipitó su salida.

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos fechas de que termine el torneo

Durante un programa de Futbol Picante mientras los periodistas debatían sobre la salida de Aaron Ramsey, Dionisio Estrada, analista deportivo, aseguró que Aaron Ramsey ha sido la peor contratación en la historia de los Pumas, incluso por encima de Dani Alves, quien disputó más partidos con la camiseta universitaria.

“Es la peor contratación de la historia de los Pumas de la UNAM. Dani Alves por lo menos jugó más partidos”, comentó el periodista.

El futbolista afirmó que el equipo está enfocado en mejorar en cada juego para alcanzar el campeonato esta temporada. (Cortesía Pumas UNAM)

Cabe recordar que hace algunos días la búsqueda de su mascota llevó a Ramsey hasta Guanajuato, donde permaneció tratando de localizarla, lo que le impidió reportarse con Pumas. Además, el mediocampista europeo tampoco acudió a la Cantera para iniciar su proceso de rehabilitación.

Tras haberse perdido su perrito, que permanecería en México mientras él viajaba con su familia a Gales por la reciente convocatoria a la selección durante la última Fecha FIFA, el jugador quedó completamente desconcentrado.

¿Cómo fue el paso de Aaron Ramsey en Pumas?

El último partido de Ramsey con Pumas se dio en la derrota 4-1 frente al América, donde acumuló solamente 61 minutos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Previamente, el galés había tenido una participación limitada en seis encuentros consecutivos del torneo, debutando oficialmente en la jornada 6 ante Puebla. En ese corto periodo dentro de la Liga MX, consiguió marcar un gol contra Atlas en la séptima fecha y falló un penal cuando enfrentó a Tigres.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Aaron Ramsey in action REUTERS/Eloisa Sanchez

La llegada de Ramsey como refuerzo ocurrió después de recuperarse de una lesión sufrida en el Cardiff City de Gales, firmando con el equipo universitario sin coste de traspaso. Sin embargo, su condición física presentaba deficiencias al momento de incorporarse y el proceso de adaptación se extendió más de lo previsto, ya que persistían molestias físicas y necesitó varias semanas antes de encontrarse disponible para competir como titular bajo la dirección de Juárez.