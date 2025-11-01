México Deportes

Día de Muertos en CMLL: Guerrero Maya Jr. sorprende y conquista el título del Rey del Inframundo: “Dedicado a mi maestro, Black Terry”

La velada del 31 de octubre estuvo marcada por homenajes, luchas estelares y la coronación del nuevo campeón del inframundo

(Instagram / CMLL)
(Instagram / CMLL)

Este viernes 31 de octubre, en el marco de la celebración del Día de Muertos, la Arena México fue testigo de un momento histórico en la lucha libre mexicana: Guerrero Maya Jr., originario de Atlixco, Puebla, sorprendió al público al derrotar a Villano III Jr., Adrenalina y al favorito Difunto para coronarse como el Rey del Inframundo 2025.

(Instagram / CMLL)
(Instagram / CMLL)

La contienda, que forma parte de la tradición del CMLL durante estas fechas, no fue sencilla para el gladiador poblano, quien enfrentó a tres rivales de gran calibre.

(Instagram / CMLL)
(Instagram / CMLL)

El primero en salir de la contienda fue Adrenalina, tras un lance mortal fallido que le permitió a Villano III Jr. aplicarle un ‘power bomb’, dejándolo fuera de combate y retirado en camilla. Posteriormente, Difunto eliminó a Villano III Jr. con una espectacular patada voladora desde la esquina del ring.

(Instagram / CMLL)
(Instagram / CMLL)

A pesar de que Difunto dominó los momentos finales del combate, Guerrero Maya Jr. desplegó todo su temple y fortaleza. Con un preciso ‘sacrificio maya’ logró rendir al favorito y hacerse con la victoria en una de las luchas más emotivas del año.

(Foto: Jesús Flores Beltrán)
(Foto: Jesús Flores Beltrán)
La Arena México estuvo llena de muchas personas, pero también de muchas almas. Cuando salí a luchar, sentí la presencia de un amigo, profesor, Black Terry. Cuando gané, lo hice gracias a él, a sus consejos. Este trofeo, este cinturón, se lo ofrendo a él con mucho corazón. Guerrero Maya Jr es el puente entre la vida y la muerte y ahora, dos almas se unieron arriba del ring: Guerrero Maya y Black Terry”, expresó el campeón en conferencia de prensa.
El luchador poblano venció a Difunto, Villano III Jr. y Adrenalina para ser el nuevo Rey del Inframundo en la función del Día de Muertos en la Arena México del CMLL. Crédito: Jesús Flores Beltrán

En la lucha estelar de la velada, el Sky Team conformado por Místico, Máscara Dorada y Neón venció a Volador Jr., Hechicero y Bárbaro Cavernario en dos de tres caídas.

(Instagram / CMLL)
(Instagram / CMLL)

La tercera caída fue decisiva: Neón y Máscara Dorada realizaron sus vuelos característicos, eliminando a Volador Jr. y Bárbaro Cavernario, para que Místico aplicara su clásica ‘Mística’ sobre Hechicero.

(Instagram / CMLL)
(Instagram / CMLL)

La festividad también incluyó enfrentamientos femeniles y tradicionales, donde deidades, catrinas y nahuales participaron, llevando a Persephone e India Sioux al “Inframundo” tras un combate sin resultado en el que ninguna logró imponerse en los 10 minutos reglamentarios.

(Instagram / CMLL)
(Instagram / CMLL)

Destacaron los atuendos temáticos y maquillaje alusivo a la fecha, con la participación de estrellas como Esfinge, Okumura, Espanto Jr., El Cobarde, Poseidón y Los Atrapasueños.

