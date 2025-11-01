Día de Muertos en CMLL: Guerrero Maya Jr. sorprende y conquista el título del Rey del Inframundo: “Dedicado a mi maestro, Black Terry”

Este viernes 31 de octubre, en el marco de la celebración del Día de Muertos, la Arena México fue testigo de un momento histórico en la lucha libre mexicana: Guerrero Maya Jr., originario de Atlixco, Puebla, sorprendió al público al derrotar a Villano III Jr., Adrenalina y al favorito Difunto para coronarse como el Rey del Inframundo 2025.
La contienda, que forma parte de la tradición del CMLL durante estas fechas, no fue sencilla para el gladiador poblano, quien enfrentó a tres rivales de gran calibre.
El primero en salir de la contienda fue Adrenalina, tras un lance mortal fallido que le permitió a Villano III Jr. aplicarle un ‘power bomb’, dejándolo fuera de combate y retirado en camilla. Posteriormente, Difunto eliminó a Villano III Jr. con una espectacular patada voladora desde la esquina del ring.
A pesar de que Difunto dominó los momentos finales del combate, Guerrero Maya Jr. desplegó todo su temple y fortaleza. Con un preciso ‘sacrificio maya’ logró rendir al favorito y hacerse con la victoria en una de las luchas más emotivas del año.
“La Arena México estuvo llena de muchas personas, pero también de muchas almas. Cuando salí a luchar, sentí la presencia de un amigo, profesor, Black Terry. Cuando gané, lo hice gracias a él, a sus consejos. Este trofeo, este cinturón, se lo ofrendo a él con mucho corazón. Guerrero Maya Jr es el puente entre la vida y la muerte y ahora, dos almas se unieron arriba del ring: Guerrero Maya y Black Terry”, expresó el campeón en conferencia de prensa.
En la lucha estelar de la velada, el Sky Team conformado por Místico, Máscara Dorada y Neón venció a Volador Jr., Hechicero y Bárbaro Cavernario en dos de tres caídas.
La tercera caída fue decisiva: Neón y Máscara Dorada realizaron sus vuelos característicos, eliminando a Volador Jr. y Bárbaro Cavernario, para que Místico aplicara su clásica ‘Mística’ sobre Hechicero.
La festividad también incluyó enfrentamientos femeniles y tradicionales, donde deidades, catrinas y nahuales participaron, llevando a Persephone e India Sioux al “Inframundo” tras un combate sin resultado en el que ninguna logró imponerse en los 10 minutos reglamentarios.
Destacaron los atuendos temáticos y maquillaje alusivo a la fecha, con la participación de estrellas como Esfinge, Okumura, Espanto Jr., El Cobarde, Poseidón y Los Atrapasueños.