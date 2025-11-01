Conade revela a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025: recibirán más de medio millón de presos

Desde deportistas no profesionales hasta fomento al deporte, conoce a todos los distinguidos en la ceremonia. (Ilustración: Jesús Aviles)

El clavadista Osmar Olvera y el ciclista Isaac del Toro fueron distinguidos con el Premio Nacional del Deporte 2025, tras sus sobresalientes actuaciones internacionales durante el año. La ceremonia oficial reconocerá a los atletas más destacados del país en distintas disciplinas.

Olvera, originario de la Ciudad de México, brilló en el 2024 en los Juegos Olímpicos de París, pero este año llevó su rendimiento a otro nivel. En el Campeonato Mundial de Singapur consiguió una medalla de oro y dos de plata, además de un triunfo en la Copa del Mundo de Clavados, consolidando su posición entre los mejores del mundo en su especialidad. Su preparación se centra ahora en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde espera conseguir su primer oro olímpico.

(REUTERS/Tingshu Wang)

Por su parte, Isaac del Toro, ciclista de Ensenada, Baja California, captó la atención internacional al finalizar en segundo lugar en el Giro de Italia 2025. Su desempeño le ha permitido figurar entre los principales ciclistas del planeta y es considerado una de las promesas del equipo UAE Team Emirates XRG, catalogado como uno de los conjuntos más poderosos del ciclismo mundial.

El pedalista mexicano concluyó una campaña excepcional con destacadas actuaciones en clásicas italianas.

Con la distinción de este año, Olvera y Del Toro se unen a la lista de atletas que han recibido este galardón, entre ellos Ana Gabriela Guevara, Lorena Ochoa, Sergio Pérez, Charlyn Corral y Cuauhtémoc Blanco, quienes han dejado huella en la historia deportiva nacional.

La Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) anunciaron los 16 premiados de 2025, que recibirán diplomas, medallas de oro y premios económicos por un monto de 796 mil cinco pesos en una ceremonia encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Se dieron a conocer los 16 premiados que destacan en deporte profesional, paralímpico y fomento al deporte.

Entre los ganadores se encuentran:

Deporte no profesional: Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco), Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo), Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo) y Osmar Olvera Ibarra (Clavados).

Deporte profesional: Isaac del Toro (Ciclismo).

Deporte paralímpico: Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo).

Entrenadores: Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo) y Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco).

Jueces/árbitros: Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo) y Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting).

Trayectoria destacada: Gabriela Belem Agúndez García (Clavados), Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo), José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación) y María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo ultramaratón).

Fomento al deporte: Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez.

El Premio Nacional del Deporte celebra medio siglo de existencia, destacando a aquellos que impulsan la excelencia deportiva en México. Los galardonados por fomento al deporte y quienes reciben el premio por segunda ocasión no obtendrán incentivo económico, mientras que los atletas profesionales sí recibirán su correspondiente reconocimiento monetario.

Este reconocimiento no solo celebra los logros de los atletas, sino que también refuerza el compromiso de México con el desarrollo del deporte a nivel nacional e internacional, proyectando a las nuevas generaciones de talentos hacia escenarios olímpicos y mundiales.