Blue Demon Jr: así se encuentra el legendario luchador hoy 31 de octubre tras su accidente automovilístico

El mundo de la lucha libre mexicana se estremeció la madrugada del lunes 27 de octubre, cuando se difundió la noticia de que Blue Demon Jr., una de las figuras más reconocidas del deporte, sufrió un accidente automovilístico en la Ciudad de México.

A pesar de la preocupación inicial, la familia y el equipo del luchador informaron que su estado de salud es estable y que se encuentra fuera de peligro. El nuevo comunicado oficial, emitido en redes sociales este jueves 30 de octubre, precisó que Blue Demon Jr. permanece en terapia intensiva bajo observación médica especializada, siguiendo las indicaciones de los profesionales de la salud.

El mensaje, publicado el jueves posterior al accidente, detalló que el Hijo del Manotas continúa en terapia intensiva para un monitoreo estricto, aunque su evolución ha sido favorable.

“Por recomendación médica permanece en terapia intensiva para observación y seguimiento especializado. Su evolución hasta el momento ha sido favorable. Agradecemos las muestras de cariño, apoyo y las oraciones hacia su pronta recuperación, así como el respeto a su privacidad y la de su familia durante este proceso”, expresó el comunicado firmado por sus familiares y su equipo de trabajo.

La familia y el entorno cercano del luchador subrayaron la importancia de la privacidad en estos momentos, al tiempo que agradecieron el respaldo recibido por parte de la afición y la comunidad de la lucha libre. El comunicado también solicitó comprensión y paciencia a quienes desean comunicarse directamente con Blue Demon Jr., ya que la cantidad de mensajes y llamadas ha sido considerable.

“Sabemos que muchas personas tienen la intención de comunicarse directamente con él; les pedimos paciencia y comprensión, ya que la cantidad de mensajes y llamadas ha sido muy grande. En su momento, él mismo atenderá y responderá todos y cada uno de los mensajes que ha recibido de manera personal”, añadieron sus allegados.

La noticia del accidente generó una ola de reacciones entre los aficionados y colegas del luchador, quienes han manifestado su apoyo y preocupación a través de redes sociales y otros canales. El respaldo de la comunidad de la lucha libre se ha hecho sentir con mensajes de aliento y muestras de solidaridad, mientras se mantiene la expectativa sobre la evolución de Blue Demon Jr.

Como consecuencia directa del accidente, el luchador tuvo que cancelar su participación en la función “Castillo del Terror”, celebrada el jueves 30 de octubre en la Arena Naucalpan. Blue Demon Jr. estaba programado para competir en un cuadrangular junto a DMT Azul, Pirata Morgan y Dr. Wagner Jr., en una lucha por el Campeonato Intercontinental Completo IWRG. El formato del combate resultaba atractivo, ya que el ganador sería quien lograra encerrar a su rival en un ataúd, una de las atracciones más esperadas del evento.