México Deportes

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Las Águilas de André Jardine recibirán este fin de semana en su cancha al conjunto “Esmeralda”

Por César Márquez

Guardar
América y León se enfrentarán
América y León se enfrentarán esta semana en un duelo correspondiente a la jornada número 16 del Apertura 2025 (crédito Club América / Club León)

América y León se enfrentarán este sábado 1 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes en lo que será un partido de la jornada número 16 del Apertura 2025. Y aunque aún faltan varios días para el día del encuentro ya se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos.

El momento futbolístico de ambos equipos marca una diferencia significativa. América ocupa posiciones de privilegio en la tabla, consolidando su presencia en los primeros puestos, mientras que León permanece cerca de los últimos lugares, reflejando una temporada complicada en el torneo. Por estas circunstancias dispares, el partido genera expectativas tanto por la posible consolidación de los azulcremas como por la oportunidad de reacción que buscará el cuadro “Esmeralda”.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Club America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 21, 2025 Club America's Ramon Juarez celebrates scoring their second goal with Patricio Salas REUTERS/Eloisa Sanchez

Precios de los boletos para el partido de la jornada 16 entre América y León

A través de sus redes sociales, América dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra León. Estos van desde los 250 pesos el más económico (preferente sur), hasta los 1,200 pesos el más caro (techado).

  • Preferente sur | 250 pesos.
  • Cabecera norte | 300 pesos.
  • Cabecera sur | 300 pesos.
  • Preferente lateral | 350 pesos.
  • Platea lateral (esquinas) | 400 pesos.
  • Platea lateral (central alta) | 450 pesos.
  • Platea lateral (central baja) | 550 pesos.
  • Especial club (techado) | 1,200 pesos.

Las entradas se pueden adquirir en línea por Ticketmaster o en la taquilla de la puerta 15 del 28 al 31 de octubre de 10:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México). Además, el día del partido se abrirá la taquilla de la puerta número 10 y 15 desde las 16:00 horas.

América recibirá al cuadro de
América recibirá al cuadro de León en lo que será la jornada 16 del Apertura 2025 (x@ClubAmerica)

¿Cómo llegarán al partido de la jornada 16 América y León?

El América, bajo la conducción de André Jardine, afrontará el compromiso tras haber sumado un empate ante Mazatlán en la fecha más reciente del torneo, resultado que impidió a los azulcremas escalar posiciones, aunque continúan en el cuarto puesto de la clasificación con 31 puntos. Esa igualdad ha dejado sensaciones encontradas en el plantel, que busca retomar la senda del triunfo para fortalecer su presencia entre los líderes.

Mientras tanto, la situación de León muestra pocas señales de mejora. El conjunto esmeralda viene de igualar 1-1 frente a Pumas de la UNAM, acumulando 13 puntos después de 15 jornadas y quedando relegado al puesto 17 de la tabla. La escasez de victorias ha acentuado la necesidad de resultados positivos en el cierre del certamen, complicando sus posibilidades de avanzar a la fase final.

Temas Relacionados

Club AméricaClub LeónAméricaLeónEstadio Ciudad de los DeportesJornada 16Apertura 2025Boletosmexico-deportes

Más Noticias

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente

La iniciativa busca rendir tributo al técnico que llevó al equipo poblano a su único campeonato en Primera División

Congreso de Puebla propone renombrar

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

El periodista de TUDN lamentó que el delantero de Chivas no sea reconocido por su trayectoria en la cancha

Rechazan a Chicharito Hernández como

Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP

Carteles de lucha libre revelan funciones con Alberto del Río en diciembre, mientras sigue activo en el reality de TV Azteca

Spoiler en el ring, se

Gran Premio de México 2026: fecha, precios y días para comprar boletos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Los aficionados a las carreras podrán anticipar sus compras para la edición 2027 y 2028

Gran Premio de México 2026:

¿Qué equipos de la Liga MX se clasificarán a la Liguilla y Play-In de acuerdo a la IA?

Cinco clubes ya aseguraron su lugar en cuartos de final, mientras que otros cinco buscan los últimos boletos y por vía repechaje

¿Qué equipos de la Liga
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 27 años de prisión

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG detenidos con armamento exclusivo de Fuerzas Armadas

Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

Sujetos armados atacan a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cuacolandia recuerda a Elena Larrea,

Cuacolandia recuerda a Elena Larrea, defensora de caballos, en Día de Muertos e invita a sus seguidores a participar

La Granja VIP: Dos famosos más serán nominados la noche de hoy 29 de octubre

Ranking Prime Video: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Top de Netflix en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ex manager de PXNDX da detalles sobre la infidelidad de José Madero con la esposa de Arturo Arredondo, su ex mejor amigo

DEPORTES

Desde el CETRAM Huipulco a

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP

Gran Premio de México 2026: fecha, precios y días para comprar boletos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1