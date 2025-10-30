América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

América y León se enfrentarán esta semana en un duelo correspondiente a la jornada número 16 del Apertura 2025 (crédito Club América / Club León)

América y León se enfrentarán este sábado 1 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes en lo que será un partido de la jornada número 16 del Apertura 2025. Y aunque aún faltan varios días para el día del encuentro ya se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos.

El momento futbolístico de ambos equipos marca una diferencia significativa. América ocupa posiciones de privilegio en la tabla, consolidando su presencia en los primeros puestos, mientras que León permanece cerca de los últimos lugares, reflejando una temporada complicada en el torneo. Por estas circunstancias dispares, el partido genera expectativas tanto por la posible consolidación de los azulcremas como por la oportunidad de reacción que buscará el cuadro “Esmeralda”.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 21, 2025 Club America's Ramon Juarez celebrates scoring their second goal with Patricio Salas REUTERS/Eloisa Sanchez

Precios de los boletos para el partido de la jornada 16 entre América y León

A través de sus redes sociales, América dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra León. Estos van desde los 250 pesos el más económico (preferente sur), hasta los 1,200 pesos el más caro (techado).

Preferente sur | 250 pesos.

Cabecera norte | 300 pesos.

Cabecera sur | 300 pesos.

Preferente lateral | 350 pesos.

Platea lateral (esquinas) | 400 pesos.

Platea lateral (central alta) | 450 pesos.

Platea lateral (central baja) | 550 pesos.

Especial club (techado) | 1,200 pesos.

Las entradas se pueden adquirir en línea por Ticketmaster o en la taquilla de la puerta 15 del 28 al 31 de octubre de 10:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México). Además, el día del partido se abrirá la taquilla de la puerta número 10 y 15 desde las 16:00 horas.

¿Cómo llegarán al partido de la jornada 16 América y León?

El América, bajo la conducción de André Jardine, afrontará el compromiso tras haber sumado un empate ante Mazatlán en la fecha más reciente del torneo, resultado que impidió a los azulcremas escalar posiciones, aunque continúan en el cuarto puesto de la clasificación con 31 puntos. Esa igualdad ha dejado sensaciones encontradas en el plantel, que busca retomar la senda del triunfo para fortalecer su presencia entre los líderes.

Mientras tanto, la situación de León muestra pocas señales de mejora. El conjunto esmeralda viene de igualar 1-1 frente a Pumas de la UNAM, acumulando 13 puntos después de 15 jornadas y quedando relegado al puesto 17 de la tabla. La escasez de victorias ha acentuado la necesidad de resultados positivos en el cierre del certamen, complicando sus posibilidades de avanzar a la fase final.