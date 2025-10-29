México Deportes

Necaxa vs Santos Laguna: dónde y cómo ver en vivo el inicio de la Jornada 16 del Apertura 2025

Necaxa busca la victoria para mantenerse en el Play-In; Santos Laguna defiende su lugar en Repechaje

Por Alexander Ortiz

Necaxa y Santos Laguna abren
Necaxa y Santos Laguna abren la Jornada 16 del Apertura 2025 en el Estadio Victoria. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La penúltima fecha del Apertura 2025 de la Liga MX comenzará este viernes 31 de octubre con el encuentro entre Necaxa y Santos Laguna.

El partido se jugará en el Estadio Victoria y marcará el inicio de la Jornada 16, con implicaciones directas en la lucha por los últimos lugares de acceso al Play-In.

Necaxa llega a este duelo con 13 puntos y se encuentra en la posición 16 de la tabla general. Aunque aún conserva posibilidades matemáticas de avanzar al Repechaje, el equipo no puede permitirse errores y necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea.

Por su parte, Santos Laguna ocupa el décimo sitio con 17 unidades y busca asegurar su lugar en la fase final, consciente de que hasta cuatro equipos podrían superarlos si no logran la victoria en Aguascalientes.

Desempeño de Necaxa y Santos Laguna en la recta final

Necaxa necesita la victoria para
Necaxa necesita la victoria para mantener opciones de Play-In, mientras Santos Laguna busca consolidar su lugar en el Repechaje. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Necaxa se encuentra en una posición complicada en la tabla y enfrenta la presión de conseguir resultados inmediatos para mantener vivas sus aspiraciones de Play-In.

Cada partido que resta en el Apertura 2025 representa una oportunidad crucial para sumar puntos y evitar quedar fuera de la fase final.

Santos Laguna, aunque en una situación más cómoda, también enfrenta retos importantes. Con 17 puntos y el décimo lugar en la clasificación, los Guerreros buscan mantener el último puesto que otorga acceso al Repechaje, conscientes de que un tropiezo podría costarles posiciones frente a rivales directos.

¿Dónde, cuándo y cómo ver Necaxa vs Santos Laguna en vivo?

El partido inicia a las
El partido inicia a las 19:00 horas y se transmite en señal abierta. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido se jugará este viernes 31 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Victoria, comenzando la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

La transmisión será a través de Azteca 7, permitiendo que los aficionados puedan seguir el desarrollo del encuentro en vivo y por señal abierta.

