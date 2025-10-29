México Deportes

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

“El Dinamita” señaló que su compatriota no solo se debe concentrar en los golpes de poder

Por César Márquez

El próximo 6 de diciembre Isaac “Pitbull” Cruz volverá a subirse a los cuadriláteros y lo hará para defender por primera vez su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero ante Lamont Roach en el Frost Bank Center de San Antonio.

Y aunque aún faltan varias semanas para que llegue el día del combate, los múltiples campeones y expertos del deporte han comenzado a brindar sus puntos de vista. Uno de ellos, Juan Manuel Márquez, quien no dudó en mandarle un consejo a su compatriota, Isaac Cruz.

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz para su pelea contra Lamont Roach

En entrevista con el canal de YouTube, BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez advirtió al Pitbull Cruz y señaló que no debe concentrarse solamente en usar golpes de poder y volados en su pelea contra Lamont Roach. El Dinamita también le recomendó buscar conectar a las zonas blandas y usar combinaciones rectas como el 1-2 o dos jabs.

“Yo creo que tiene que llevar una estrategia buena el Pitbull Cruz, no nada más concentrarse en los golpes de poder y en los volados, tiene que buscar conectar golpes en las zonas blandas, usar los golpes rectos, el 1-2 o dos jabs en derecha, y empezar a enlazar combinaciones. Porque sabemos que con el Pitbull Cruz son golpes de poder básicamente, y cuando no llegan esos golpes de poder ¿Qué va a pasar? No hay otro plan, no hay otra forma de pelear y hay que verlo. Tiene que cambiar", comentó el ex campeón mundial.

Cabe señalar que ambos pugilistas tienen algo en común, los dos lograron complicarle a Gervonta Davis arriba del ring. En el caso del Pitbull, su combate con “Tank” se celebró el 5 de diciembre de 2021. En esa ocasión, el mexicano resistió todos los asaltos, aunque al final el estadounidense se impuso por decisión unánime. Por otro lado, Roach se enfrentó al mismo rival el pasado 1 de marzo en un combate que concluyó polémicamente en empate mayoritario.

¿Cómo llegarán a la pelea Pitbull Cruz y Lamont Roach?

Isaac Cruz llegará a este combate con el impulso reciente de haber conseguido el campeonato interino del CMB, mismo que obtuvo el pasado 19 de julio en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tras superar a Omar Salcido, también mexicano. Durante los 10 asaltos, el pugilista de la Magdalena Contreras demostró una superioridad contundente y los tres jueces le otorgaron el triunfo de forma unánime, con tarjetas de 99-89, 99-89 y 100-88.

Por otro lado, la última vez que Lamont Roach subió al ring fue el 1 de marzo de 2024 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde se enfrentó a Gervonta Davis por el título mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ese combate terminó en empate mayoritario luego de que los jueces calificaran dos veces en sus tarjetas 114-114.

