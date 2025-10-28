México Deportes

Checo Pérez y la Fórmula 1 regresan: ¿Cómo conseguir tus boletos para el Gran Premio de México 2026 antes que nadie?

El Gran Premio mexicano continuará hasta 2028 tras la firma de un nuevo contrato con el gobierno capitalino

Por Alexander Ortiz

Los fanáticos podrán adquirir sus
Los fanáticos podrán adquirir sus boletos en preventa los días 10 y 11 de noviembre a través de Banamex y Banorte. (México GP)

El regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac se acerca y los aficionados ya pueden alistar su entrada al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La preventa de boletos para el Gran Premio de México 2026 se llevará a cabo el 10 y 11 de noviembre, según anunciaron los organizadores, apenas un par de días después del GP de México 2025, donde Lando Norris se coronó ganador.

El evento se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, coincidiendo con la temporada de Día de Muertos, un marco que añade un toque especial a la carrera. Los fanáticos podrán disfrutar de un fin de semana lleno de velocidad y emoción en la capital del país.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva a través de dos bancos, con opciones de pago a meses sin intereses, mientras que la venta general abrirá poco después.

Además, la organización lanzó un servicio llamado Derecho de Primera Opción (DPO), que permite garantizar el mismo asiento para las ediciones de 2027 y 2028.

Fechas de preventa para el GP de México 2026

Sergio 'Checo' Pérez volverá a
Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a competir en casa con Cadillac en el Gran Premio de México 2026, del 30 de octubre al 1 de noviembre. (Jovani Pérez)

La preventa comenzará el lunes 10 de noviembre a través de Banamex y continuará el martes 11 mediante Banorte, a partir de las 11:00 horas.

Esta opción aplica para tarjetas de crédito y débito, con posibilidad de pagar a 6 o 12 meses sin intereses.

Para quienes no cuenten con tarjetas de estas instituciones, la Venta General iniciará el miércoles 12 de noviembre, también a partir de las 11:00 horas.

Zonas y precios de boletos

(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La organización compartió los precios de las entradas y los detalles del Derecho de Primera Opción (DPO), que permite asegurar el mismo asiento para las ediciones de 2027 y 2028. A continuación, se detallan algunas zonas y costos:

  • Zona Verde: Grada 1, $30,500 | DPO $7,500
  • Grada 1 + Speed Lounge Banamex Verde, $54,400
  • Grada 2, $30,500 | DPO $7,500
  • Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex Verde, $61,750

Otras zonas incluyen Naranja, Azul, Rosa, Amarilla, Gris, Café y Oro Norte, con precios que van desde $3,900 hasta $52,700, dependiendo de la ubicación y servicios adicionales. Para personas con discapacidad, la entrada tiene un costo de $3,900, con DPO de $1,450.

Renovación del Gran Premio de México hasta 2028

Clara Brugada confirmó que el
Clara Brugada confirmó que el GP de México se mantendrá en el calendario de Fórmula 1 hasta 2028, garantizando más carreras en la capital. (REUTERS/Henry Romero)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó la renovación del contrato del GP de México por tres años, desde 2026 hasta 2028.

“Este convenio se firma como un compromiso entre la Fórmula 1 y el gobierno de la capital para asegurar un acuerdo hasta 2028, aunque eso no implica que hasta ahí va a llegar, ya tenemos amarradas fechas”, declaró.

Stefano Domenicali, CEO de la F1, también celebró la renovación: “Estamos emocionados de anunciar que el Gran Premio de la Ciudad de México continuará dentro del calendario hasta la temporada 2028. Cada año, la atmósfera única que crean nuestros fans en México es especial”.

