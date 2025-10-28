Apertura 2025: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

Con el arranque de la jornada 16 del Apertura 2025 este viernes 31 de octubre, los aficionados podrán seguir la acción desde el Estadio Victoria de Aguascalientes, donde Necaxa recibirá a Santos en el primer enfrentamiento del ciclo. El cierre de la fecha llegará el domingo 2 de noviembre cuando Chivas visite a Pachuca en el estadio de Hidalgo.
En cuanto a la transmisión de los partidos, la Liga MX mantendrá su habitual variedad de opciones. Algunos encuentros estarán disponibles en televisión abierta, mientras que otros se transmitirán por TV de paga o a través de plataformas de streaming.
Partidos de la jornada 16 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta
Los partidos de la jornada 16 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta serán el de Necaxa vs Santos, Puebla vs Cruz Azul, Atlas vs Toluca, Monterrey vs Tigres, América vs León y Pumas vs Tijuana. El resto de los duelos se podrán seguir por plataformas streaming como ViX Premium, Caliente TV o Fox One.
- Necaxa vs Santos | viernes 31 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por Claro Sports, ViX Premium y Azteca Deportes
- Puebla vs Cruz Azul | viernes 31 de octubre a las 21:00 horas | transmisión por Fox One, Caliente TV y Azteca Deportes
- Atlético San Luis vs Juárez | viernes 31 de octubre a las 21:00 horas | transmisión por Disney + y ESPN 2
- Atlas vs Toluca | sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5
- Monterrey vs Tigres | sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5
- América vs León | sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5
- Pumas vs Tijuana | domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Las Estrellas
- Querétaro vs Mazatlán | domingo 2 de noviembre a las 17:00 horas | transmisión por Fox One y Caliente TV
- Pachuca vs Chivas | domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Caliente TV
¿Cómo va el Apertura 2025 al momento?
A falta de dos jornadas para el cierre del torneo, Toluca se mantiene como líder en la tabla general con 33 puntos, consolidando su posición en la cima. Muy cerca, Tigres y Cruz Azul aparecen igualados con 32 unidades cada uno, lo que mantiene la pelea por el liderato abierta. Por su parte, América ocupa la cuarta posición acumulando 31 puntos, seguido de Monterrey que se coloca en el quinto lugar con 30 puntos.
En el otro extremo de la clasificación, Puebla atraviesa una temporada difícil al sumar únicamente 9 puntos, ubicándose en el fondo de la tabla. Sus inmediatos predecesores, Necaxa y León, han conseguido hasta el momento 13 puntos, situándose también en la zona baja y alejados de la pelea por puestos de clasificación.