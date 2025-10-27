México Deportes

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

El ex jugador profesional lamentó el fallecimiento de quien fue su entrenador en Necaxa

Por Luz Coello

Guardar
Ricardo Peláez llora la partida
Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente (Cuartoscuro)

La noticia del fallecimiento de Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más emblemáticos del futbol mexicano, provocó una reacción profundamente emotiva en Ricardo Peláez, quien no pudo contener las lágrimas al recordar a quien consideró su mayor mentor.

Fue el sábado 25 de octubre que se confirmó la partida de Manolo, ante la noticia Ricardo Peláez, ex jugador profesional se mostró conmovido con la partida de quien fue su director técnico de la selección mexicana.

“Para mí, el mejor técnico, uno de los tres mejores en la historia, quizá el mejor. Extraordinaria persona, congruente, un maestro. El técnico que más quiero y valoro en mi carrera, el que más confió en mí y con el que más logros conseguimos. Lo voy a extrañar mucho, me da mucha tristeza”, expresó Peláez con visible emoción en declaraciones recogidas por Radio Fórmula.

Ricardo Peláez llora la partida
Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente (IG/@rpl9)

El exfutbolista y actual comentarista de ESPN fue pieza clave en la época dorada del Necaxa y conoció de cerca a Manuel Lapuente, además subrayó el impacto humano y profesional que Lapuente tuvo en su vida, afirmó con la voz quebrada por el llanto: “Sólo puedo decirle gracias”, según ESTO.

La relación entre Peláez y Lapuente se forjó en los años 90, cuando el técnico dirigía al Necaxa y Peláez se consolidó como el máximo goleador del club. Bajo la dirección de Lapuente, el equipo vivió su etapa más exitosa, conquistando dos títulos de Liga MX, una Copa México y un campeón de campeones. Peláez, quien fue una pieza fundamental en ese plantel, recuerda esa época como la mejor de su carrera profesional.

Más allá de los logros deportivos, el exdelantero destacó el valor humano de Lapuente, resaltando su capacidad para inspirar confianza y su congruencia como líder. La influencia del entrenador no solo se reflejó en los títulos obtenidos, sino también en la formación de jugadores y en la huella emocional que dejó en quienes trabajaron a su lado.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

Trayectoria de Manuel Lapuente

La trayectoria de Manuel Lapuente abarcó varias décadas y clubes históricos como América, Necaxa y Puebla, además de su paso por la Selección Mexicana. Lapuente se consolidó como uno de los técnicos más ganadores del futbol nacional, con 12 campeonatos en su palmarés, incluyendo una Copa Confederaciones y múltiples títulos de liga y copa.

Su estilo táctico, considerado indescifrable por muchos rivales, y su enfoque en la formación de talentos lo convirtieron en una figura respetada tanto dentro como fuera de la cancha. El legado de Lapuente se extiende más allá de los trofeos, ya que su liderazgo y su visión estratégica marcaron a toda una generación de futbolistas y técnicos.

Temas Relacionados

Manuel LapuenteRicardo PeláezNecaxaLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

El periodista de TUDN lamentó el fallecimiento de un fanático al término del partido ante Monterrey de la Jornada 15 de la Liga MX

Faitelson exige a la FMF

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

El piloto de Racing Bulls evitó un accidente en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez

Gran Premio de México 2025:

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Personal de la SSC dialogó con el hombre para que no se acercara a las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez

Gran Premio de México: así

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris

El piloto de McLaren dominó la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, el podio estuvo compuesto por Leclerc y Verstappen

Gran Premio de México 2025

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 Fórmula 1, Charles Leclerc queda en segundo y Verstappen en tercero

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez mantiene su curso, ya son tres pilotos los que abandonaron la competencia

Lando Norris gana el Gran
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

A qué hora se estrenará

A qué hora se estrenará en México la serie de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, serie que contará la historia de Pennywise

“Culpa nuestra” arrasa con las reproducciones del ranking de las mejores películas en Prime Video México

K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de las canciones más sonadas

El elixir de la inmortalidad lidera las 10 películas más vistas esta semana de Netflix en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Faitelson exige a la FMF

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 Fórmula 1, Charles Leclerc queda en segundo y Verstappen en tercero