México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

La tensión en el paddock crece por la presión de la afición y el recuerdo de las palabras del neozelandés contra el consentido Checo Pérez

Por Mariana Campos

El piloto no tuvo un
El piloto no tuvo un buen rendimiento en el primer equipo de Red Bull y ahora su continuidad en el máximo circuito peligra. (REUTERS/Henry Romero)

Pese a que ya pasó más de un año, los abucheos se hicieron presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la calificación del Gran Premio de la Ciudad de México, cuando Liam Lawson, piloto neozelandés de Racing Bulls, apareció en la pista.

En el marco de la celebración por los diez años del regreso de la Fórmula 1 al país, el público mexicano expresó su descontento hacia Lawson, motivado por sus duras críticas a Sergio ‘Checo’ Pérez, previo y después de su salida de Red Bull Racing, y la situación que atraviesa en la máxima categoría del automovilismo.

El incidente ocurrió el sábado en el circuito de la capital mexicana, donde cada intervención de Lawson en la pista fue recibida con abucheos por parte de los asistentes. El piloto, que no logró avanzar más allá de la Q2 en la sesión clasificatoria, quedó lejos de sumar puntos en México y esto fue aprovechado por la multitud para manifestar su rechazo al joven piloto que, reconocido por su propia escudería, expertos y seguidores de la Fórmula 1, no rindió lo que había prometido.

Pese a que aseguró que
Pese a que aseguró que podría ser mejor que el mexicano, su incursión en RB no superó ni media temporada. (REUTERS/Henry Romero)

¿Por qué México no quiere a Lawson?

El origen de esta reacción se remonta a las declaraciones que Lawson realizó durante 2024, cuando Pérez atravesaba un periodo complicado en Red Bull. El neozelandés, uno de los principales críticos del piloto mexicano, llegó a afirmar: “yo lo haría mejor”, una frase que impactó entre los seguidores de ‘Checo’. Estas palabras, junto a comentarios negativos de directivos de la escudería y hasta una señal obscena contra el jalisciense, contribuyeron a un ambiente adverso que culminó con la salida de Pérez del equipo y la llegada de Lawson al equipo principal.

La etapa de Lawson en Red Bull fue breve. Solo disputó dos carreras antes de ser degradado a Racing Bulls a comienzos de la temporada, lo que representó un cambio importante en su carrera. Desde entonces, su desempeño no ha logrado revertir la percepción negativa entre los aficionados mexicanos, quienes aprovecharon el aniversario de la Fórmula 1 en México para hacerle sentir su descontento.

Pese a ofrecer una disculpa,
Pese a ofrecer una disculpa, la afición mexicana no ha terminado por perdonar al piloto neozelandés. Foto: Jovani Pérez

Actualmente, el futuro de Lawson en Racing Bulls es incierto. Su permanencia en la escudería está en duda, especialmente ante los rumores que sitúan a su compañero Isack Hadjar como posible ascenso a Red Bull y a Yuki Tsunoda como candidato a ocupar su asiento en Racing Bulls. Además, se considera que el puesto de Lawson podría pasar a un joven piloto formado por la propia escudería, lo que aumenta la presión sobre el neozelandés.

Así, mientras la afición mexicana deja claro su sentir en las gradas, Lawson enfrenta un panorama complicado en la Fórmula 1, con su continuidad en la categoría más prestigiosa del automovilismo cada vez más en duda.

