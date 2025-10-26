Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025

El experto subrayó que el entusiasmo del público nacional no se encuentra en ningún otro país anfitrión. (Foto: Óscar Reyes)

La expectativa por el Gran Premio de México 2025 continúa en aumento mientras se acerca la Gran Carrera del domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Dentro de las voces que han destacado la relevancia del evento aparece Guenther Steiner, exdirectivo de la escudería Haas en la Fórmula 1, quien valoró de manera muy positiva la experiencia que brinda el fin de semana del automovilismo en la capital mexicana.

Durante una entrevista exclusiva para Infobae México, realizada en un evento de Buffalo Trace en un bar de la Ciudad de México, el ejecutivo europeo aseguró que la ronda mexicana sobresale entre el resto del calendario.

El ingeniero destacó la zona del estadio como una experiencia fenomenal para pilotos y aficionados. (Foto: Óscar Reyes)

Steiner afirmó que la pasión del público nacional es lo que diferencia al Gran Premio de México del resto de carreras en el mundo. El directivo subrayó que el ambiente en el Autódromo Hermanos Rodríguez es único, especialmente en el estadio donde la afición se entrega por completo a la competición.

“Lo mejor en México es la afición. Su entusiasmo no lo ves en ningún otro lugar. Además, el autódromo es muy bueno. O sea, la parte donde los autos pasan por el estadio es fenomenal”.

Además de su reconocimiento al público mexicano, el exdirectivo de Haas habló sobre el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 como parte del nuevo proyecto de Cadillac, escudería que debutará en 2026. Para Steiner, el piloto tapatío aportará valor inmediato al equipo debido a su experiencia y victorias en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto mexicano de F1 Sergio Perez posando antes de una rueda de prensa en Ciudad de Mexico, August 27, 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

Respecto al regreso del mexicano, destacó:

“Qué bueno que Checo haya vuelto. Checo es un buen piloto, ganó carreras en Fórmula 1 y, obviamente, volver con un equipo nuevo será... al principio, será difícil porque el equipo tiene que ganar experiencia, pero al menos tienen uno o más pilotos con experiencia, y seguro que Checo puede ayudarlos a mejorar”.

Motor racing - Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 28, 2022 Haas Team Principal Guenther Steiner ahead of the Grand Prix REUTERS/Lisa Leutner

Steiner incluso reveló que en el pasado intentó sumar a Pérez a su extinto proyecto dentro de Haas, aunque el aspecto económico lo impidió. En tono anecdótico mencionó: “Hablé un par de veces con Checo, pero era demasiado caro para mí”, reconociendo que el fichaje del mexicano excedía las posibilidades financieras de la escudería estadounidense.

En cuanto a su futuro en el automovilismo, el directivo explicó que por ahora se encuentra satisfecho con su presente profesional, tras haberse convertido en propietario total del equipo de MotoGP Red Bull KTM Tech3. Aunque no descarta un eventual retorno a la Fórmula 1, dejó claro que solo consideraría una propuesta que le signifique un verdadero desafío.

“No lo sé. Ahora mismo, estoy contento con lo que hago, y nunca se sabe qué cambiará en el futuro. Pero ahora mismo, no quiero volver a la Fórmula 1 solo por un trabajo. Tiene que ser un proyecto para mí”, concluyó.

El Gran Premio de México se disputa con el respaldo continuo de la afición, cuya energía ha sido nuevamente reconocida por figuras internacionales, como Guenther Steiner, en la previa de una edición que promete emociones dentro y fuera de la pista.