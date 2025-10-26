Aficionados protagonizan peleas en las gradas del Gran Premio de México de la Fórmula 1 | Videos

Algunos fans de la velocidad no estuvieron a la altura del evento. (Captura de pantalla)

Durante la carrera clasificatoria, un altercado entre aficionados marcó el ambiente del Gran Premio de la Ciudad de México, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la temporada 2025 de Fórmula 1, dejando incluso a algunas personas heridas.

En medio de la celebración por el décimo aniversario del regreso de la máxima categoría del automovilismo al país, un grupo de seguidores, identificados con los colores de sus escuderías favoritas, se vio envuelto en una pelea que rápidamente circuló en redes sociales. Las imágenes mostraron a los involucrados bajo los efectos del alcohol, intercambiando golpes en el suelo, lo que contrastó con el glamour y la expectación que suele rodear a este evento internacional.

Aficionados mancharon el evento con una serie de riñas que fueron captadas por los asistentes a las clasificatorias. Crédito: X/@MexicansOfLate

El incidente se produjo en un contexto de alta concurrencia y entusiasmo. El Gran Premio de la Ciudad de México ha consolidado su posición como uno de los eventos más destacados del calendario de Fórmula 1, y la edición de 2024 no fue la excepción. La cita conmemoró una década desde el retorno de la competencia al país, un hito que ha transformado la relación de la ciudad con el automovilismo.

En la edición anterior, la asistencia superó las 400.000 personas durante los tres días de actividades, estableciendo un nuevo récord para el evento en territorio mexicano. Sin embargo, no solo se registró una riña, sino que otro altercado más fue capturado por otros asistentes en donde se pudo ver a un hombre bañado en sangre tras la golpiza.

Aficionados mancharon el evento con una serie de riñas que fueron captadas por los asistentes a las clasificatorias. Crédito: X/@MXESTADIOS

La otra cara del Gran Premio

El impacto económicoresulta significativo para la capital. En 2023, la derrama generada alcanzó los 19.000 millones de pesos, cifra que motivó a las autoridades locales a fortalecer su vínculo con la Fórmula 1. El gobierno de la Ciudad de México, actualmente encabezado por Clara Brugada, proyecta para 2025 una derrama de 20.000 millones de pesos, reafirmando el éxito y la relevancia de la carrera. El respaldo institucional, impulsado previamente por la gestión de Claudia Sheinbaum, ha asegurado la permanencia del evento al menos hasta 2028, consolidando su papel como motor económico y turístico para la región.

En el plano deportivo, la temporada 2025 de Fórmula 1 presenta un panorama más disputado que en años recientes. Mientras que Max Verstappen dominó las tres campañas anteriores, la actual edición mantiene la emoción en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Dos Ferraris y un McLaren liderarán el GP de México. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Oscar Piastri lidera la clasificación con una ventaja de 14 puntos sobre su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, y 40 puntos por delante de Verstappen. Sin embargo, la disminución en el rendimiento de Piastri desde la carrera en Azerbaiyán ha reavivado la competencia, situando al Gran Premio de la Ciudad de México como una posible cita decisiva en la definición del título.

Para la afición mexicana, la edición de este año presenta un matiz particular: la ausencia de Sergio ‘Checo’ Pérez como protagonista en la pista. Aunque el piloto ha sido un referente en ediciones pasadas, la atención de los seguidores se dirige ahora hacia el desenlace de la temporada y las nuevas figuras que emergen en el campeonato.