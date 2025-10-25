Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Mateusz Bogusz no ha tenido el mejor desempeño con Cruz Azul (REUTERS)

Aunque Mateusz Bogusz despertó expectativas a su llegada a Cruz Azul tras destacarse en la Major League Soccer (MLS) con LAFC, la situación actual del mediocampista polaco refleja un giro inesperado. Nicolás Larcamón, técnico del club, no lo contempla actualmente ni en las formaciones iniciales ni como la primera alternativa en los relevos.

Procedente de una etapa positiva en Estados Unidos, donde se proyectó como una promesa, Bogusz arribó a la plantilla cementera con la etiqueta de figura. Sin embargo, con el paso de los meses, el futbolista no ha logrado consolidarse ni adaptarse plenamente al ritmo y exigencias de la Liga MX. Esto ha frenado su participación en el equipo, generando dudas sobre sus posibilidades reales de continuidad, a pesar de que tenga una millonaria cláusula de rescisión.

¿Cuál es la millonaria cláusula que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul?

El valor de mercado de Bogusz, estimado en USD 10 millones según el sitio especializado en precios, Transfermarkt, contrasta con la elevada cifra establecida en su cláusula de rescisión. Y es que de acuerdo con el reportero Adrián Esparza Oteo, quien detalló el caso en su canal de YouTube, la suma de USD 20 millones representa un obstáculo considerable para cualquier club interesado en fichar al jugador polaco. Esta cifra, difícil de igualar en el contexto actual del fútbol internacional, refuerza la posición de Cruz Azul respecto a la continuidad del europeo en sus filas, como también lo señaló el periodista Gerardo González en sus redes sociales.

“La MLS arranca en marzo, entonces si se regresara a Estados Unidos, Mateusz se estaría perdiendo enero y febrero, y el Mundial ya estaría muy cerca”, comentó Esparza Oteo en su canal de YouTube.

Cruz Azul's Mateusz Bogusz in action with Queretaro's Omar Mendoza

¿Cómo ha sido el desempeño de Mateusz Bogusz con Cruz Azul?

En cuanto al desempeño de Bogusz en el Apertura 2025, ha disputado apenas 402 minutos repartidos en 14 jornadas, lo que refleja la percepción del entrenador Nicolás Larcamón sobre su papel en el equipo. La escasa presencia del mediocampista en el terreno de juego ha sorprendido a quienes esperaban que su experiencia internacional aportara un valor diferencial al conjunto celeste. Esta situación ha dado pie a especulaciones sobre su futuro inmediato, aunque la directiva no contempla su salida en el corto o mediano plazo.

Cruz Azul's Mateusz Bogusz lifts the trophy with teammates after winning the CONCACAF Champions Cup

De cara a la liguilla, la expectativa en torno a Bogusz se mantiene alta. Por su trayectoria y experiencia, se espera que el jugador polaco asuma un rol relevante en la fase decisiva del torneo, donde los jugadores de su perfil suelen marcar diferencias. La dirigencia de Cruz Azul considera que su continuidad podría ser determinante tanto para el rendimiento del equipo como para las aspiraciones individuales del futbolista en el contexto mundialista.