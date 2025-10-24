Revelan dónde se jugará el partido entre Cruz Azul y Pumas de la jornada 17

X/@CruzAzul

Cruz Azul recibirá a Pumas el próximo 8 de noviembre en lo que será un duelo correspondiente a la jornada número 17 del Apertura 2025 de la Liga MX. El partido está programado para que inicie a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y aunque faltan unos días para que se dispute, la sede sigue siendo una incertidumbre.

Y es que la situación de la Máquina como inquilina en Ciudad Universitaria ha sido tema de debate durante el torneo. El club cementero, que no cuenta con estadio propio, ha utilizado el Estadio Olímpico Universitario como su casa durante el Apertura 2025. Sin embargo, cabe mencionar que la mencionada cláusula contractual obliga a buscar alternativas cuando el calendario los enfrenta a los auriazules en condición de local.

Cruz Azul y Monterrey se verán las caras en la jornada 15 del Apertura 2025 (REUTERS)

¿Dónde se jugará el partido entre Cruz Azul y Pumas correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025?

El Estadio Cuauhtémoc, perteneciente al Puebla, albergaría el encuentro correspondiente a la última jornada, según la “cláusula del miedo” pactada por ambos clubes. El periodista deportivo, David Medrano, detalló que, en caso de enfrentarse y tener Cruz Azul la localía, ese compromiso se trasladaría al mencionado recinto.

“Por reglamento, Cruz Azul cuando se local ante los Pumas como pasará en la fecha 17, no puede jugar en CU y tiene que buscar estadio alterno. Todo parece indicar que será en el Cuauhtémoc, del Puebla”, comentó el comunicador deportivo a través de sus redes sociales.

Cruz Azul y su racha positiva en el Estadio Olímpico Universitario

La falta de un estadio propio ha obligado a Cruz Azul a adaptarse a diferentes escenarios y a negociar acuerdos temporales para ejercer su localía. Esta situación afecta la logística del club y la experiencia de los aficionados, quienes deben desplazarse a distintas ciudades para apoyar a su equipo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Jose Rivero celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

A pesar de esto, el paso de Cruz Azul por el inmueble universitario ha coincidido con resultados positivos, lo que refuerza la lógica de mantener el acuerdo con Ciudad Universitaria. Así, la elección del Estadio Cuauhtémoc para el partido ante Pumas se inscribe en una dinámica de adaptación que, hasta ahora, ha favorecido al club de La Noria.

Y es que cabe señalar que la semana pasada, el cuadro cementero superó récord de Pumas en el Olímpico Universitario al llegar a 23 juegos invicto. Su marca del equipo auriazul era de 22 duelos invictos, misma que se dio entre 1978 y 1980.