¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?

La Selección Mexicana Femenil logró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa del Mundo (X@Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025 luego de vencer a Camerún 1 por 0 con gol solitario de Citlalli Reyes, quien convirtió el único tanto del encuentro al minuto 87.

El combinado nacional no conseguía avanzar a la siguiente fase desde hace siete años. Tras dos ediciones consecutivas sin superar la ronda de grupos, el equipo dirigido por Miguel Gamero rompió la racha y se posicionó nuevamente entre las mejores selecciones juveniles del mundo.

Aaliyah Farmer celebra su primer gol con la Selección Mexicana Femenil durante el amistoso ante Nueva Zelanda en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Instagram / @miseleccionfem)

¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo?

México se prepara para enfrentar al segundo puesto del Grupo F en los Octavos de Final. Japón y Paraguay, líderes de ese sector, definirán en la última jornada quién será el próximo rival de la escuadra mexicana.

Mientras el Tricolor espera a su rival, el encuentro de los Octavos está programado para el próximo 29 de octubre, lo que mantiene en vilo a la afición y al cuerpo técnico a la espera de conocer al contrincante.

Cabe señalar que el entrenador Miguel Gamero ha sido una pieza clave en este proceso. Con experiencia previa como auxiliar técnico en el equipo que alcanzó el subcampeonato mundial en 2018 bajo la dirección de Mónica Vergara, Gamero asumió el liderazgo de la actual generación y consiguió devolver al equipo a la fase de eliminación directa.

México Femenil continuará su preparación rumbo a las eliminatorias mundialistas con el segundo amistoso ante Nueva Zelanda el próximo domingo. (Instagram / @miseleccionfem)

Su conocimiento del fútbol femenil juvenil y su capacidad para motivar al plantel han sido reconocidos a lo largo del torneo. Antes del debut en la Copa del Mundo, el estratega expresó su confianza en la capacidad de México para competir de igual a igual ante cualquier rival, una convicción que se ha visto reflejada en el desempeño del equipo durante esta justa mundialista.

¿Cómo ha sido el camino de México Femenil en el Mundial 2025?

El camino hacia esta clasificación presentó varios desafíos. El conjunto mexicano inició su participación en el torneo con una dolorosa derrota de 2-0 ante Corea del Norte, vigente campeón del certamen, lo que complicó sus aspiraciones de avanzar. No obstante, la escuadra azteca mostró capacidad de reacción al imponerse en los dos encuentros siguientes.

Para la jornada número 2, las jóvenes mexicanas se midieron ante la Selección de Países Bajos en el Estadio DY Patil de la India, donde se impusieron 1 por 0 gracias a la anotación solitaria de Citlali Reyes.