La contundente advertencia de Lamont Roach al Pitbull Cruz a semanas de su combate: “Soy uno de los mejores”

El pugilista de la Magdalena Contreras defenderá por primera vez su campeonato interino del CMB el próximo 6 de diciembre

Por César Márquez

Pitbull Cruz y Lamont Roach
Pitbull Cruz y Lamont Roach se enfrentará el próximo 6 de diciembre (Instagram - wbcboxing | The Danza Project)

Isaac “Pitbull” Cruz defenderá por primera vez su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero ante Lamont Roach el próximo 6 de diciembre, desde el Frost Bank Center de San Antonio.

Y aunque la pelea todavía se encuentra a semanas de distancia, el ambiente ha comenzado a caldearse tras los primeros intercambios verbales entre ambos contendientes, pues en una reciente entrevista, el estadounidense lanzó una advertencia para el campeón mexicano.

La contundente advertencia de Lamont Roach al Pitbull Cruz a semanas de su pelea

En entrevista con Fight Hub TV, Lamont Roach aseguró que el estilo del Pitbull Cruz se presta para que lo conecte de manera limpia, además, agregó que el campeón mexicano sentirá su pegada. Finalmente, el estadounidense destacó que ha enfrentado a varios peleadores aztecas con el mismo estilo y nada le sorprende.

“Creo que comente algunos errores y queda totalmente expuesto para que yo lo conecte muy limpio. Se va a dar cuenta de que aunque suba de categoría, yo pego duro. Voy a demostrar que soy uno de los mejores peleadores del mundo una vez más. He peleado con varios peleadores mexicanos con el mismo estilo. Nada de lo que traiga me sorprende", comentó el pugilista estadounidense.

Cabe señalar que el elemento más atractivo que une a estos campeones es su antecedente frente a Gervonta Davis, uno de los nombres más reconocidos del boxeo actual, y es que tanto Cruz como Roach lograron llevar a Davis hasta el final del combate, una hazaña poco común en la carrera del estadounidense.

En el caso de Isaac, su combate con “Tank” se celebró el 5 de diciembre de 2021. En esa ocasión, el mexicano resistió todos los asaltos, aunque Davis se impuso por decisión unánime. Por otro lado, Roach se enfrentó al mismo rival el pasado 1 de marzo en un combate concluyó en empate mayoritario.

Es oficial la pelea de
Es oficial la pelea de Pitbull Cruz vs Lamont Roach (X/ @premierboxing)

¿Cómo llegarán Pitbull Cruz y Lamont Roach a su pelea de diciembre?

Isaac Cruz tiene como impulso el reciente campeonato interino del CMB, que obtuvo el 19 de julio en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tras superar a Omar Salcido, también mexicano. Durante los 10 asaltos, Pitbull demostró superioridad y los tres jueces le otorgaron el triunfo de forma unánime, con tarjetas de 99-89, 99-89 y 100-88.

Isaac Pitbull Cruz regresa al
Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

Por otro lado, la última vez que Lamont Roach subió al ring fue el 1 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, enfrentando a Gervonta Davis por el título mundial de peso ligero de la AMB. Ese combate terminó en empate mayoritario, con los jueces calificando dos veces 114-114.

