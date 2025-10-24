Fiscalía de Jalisco archiva carpetas de investigación en contra del exfutbolista Omar Bravo, procesado por abuso infantil

El fiscal Salvador González de los Santos detalló que ambos expedientes fueron archivados porque uno estaba relacionado con un tema de paternidad y el otro no presentó elementos suficientes para configurar un delito

Este jueves 23 de octubre, la Fiscalía del estado de Jalisco ofreció detalles sobre la resolución de dos expedientes abiertos anteriormente contra el exfutbolista de Chivas, Omar Bravo.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Salvador González de los Santos, explicó que ambos casos habían sido archivados debido a que no se identificaron delitos que ameritaran seguir con una investigación formal, además de cuestiones vinculadas a derechos de privacidad.

El fiscal señaló que una de las carpetas tenía relación con temas de paternidad.

“Son dos expedientes que ya están cerrados. El primero correspondía a una denuncia vinculada a responsabilidades parentales. Tras el análisis, se determinó que no existía ilícito que perseguir y el caso se archivó”, indicó González de los Santos, quien enfatizó la importancia de respetar los derechos de quienes participan en los procesos legales.

Omar Bravo fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil, ya no será embajador para el Mundial 2026 (Daniel Cruz/ Cuartoscuro)

El segundo expediente se presentó en febrero de 2025 y resultó en la abstención de investigar, ya que no se encontraron indicios de delitos relacionados con los hechos denunciados. En este caso, la persona que interpuso la queja ejerció su derecho a la confidencialidad, solicitando expresamente que los detalles del expediente no se hicieran públicos.

“No puedo mencionar los hechos de este caso por respeto a la persona denunciante, quien presentó una solicitud por escrito para proteger su privacidad”, explicó el fiscal.

En relación con la primera carpeta, González de los Santos aclaró que podría reabrirse únicamente si surgieran nuevas evidencias o señalamientos más concretos que ameriten retomar la investigación. No obstante, por el momento, ambos casos permanecen cerrados y no hay indicios de que se reactivarán en el corto plazo.

Durante la conferencia también se destacó que estos expedientes no guardan relación con la investigación que motivó la detención y proceso de Omar ‘N’ por un presunto delito de abuso sexual infantil. En este proceso, la Fiscalía ha indicado que la presunción de inocencia se mantiene, pero que el Código Nacional contempla medidas como la prisión preventiva, que puede ser justificada u oficiosa según el tipo de delito y la persona involucrada.

La hermana del exjugador aseguró que el conflicto comenzó por un préstamo económico que terminó en traición y falsas acusaciones. (Captura de pantalla Milenio Tv)

Por su parte, la hermana del exjugador cuestionó algunas pruebas presentadas por la defensa, incluyendo fotografías y boletos de viaje que intentaban demostrar que Omar Bravo estaba fuera de la ciudad durante los momentos de los hechos denunciados. Sin embargo, González de los Santos aclaró que el juez desestimó dichos elementos, probablemente por la forma en que fueron aportados al expediente.

El fiscal enfatizó que la decisión de archivar los expedientes se basa en criterios legales sólidos, establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite abstenerse de investigar cuando no se cumplen los elementos mínimos para configurar un delito. De esta manera, se busca proteger tanto los derechos de los denunciantes como de los imputados, garantizando un proceso justo y transparente.

El futbolista se encuentra en la mira tras las acusaciones en su contra. (FGJ Jalisco)

Asimismo, el coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, informó que Omar Bravo se encuentra en buen estado general mientras cumple con la prisión preventiva en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.

“No hay información que indique que su situación sea complicada. Está bien y su proceso transcurre normalmente”, explicó Alarcón Estrada, asegurando que no se han reportado amenazas en su contra.

Omar ‘N’ permanecerá en el reclusorio hasta al menos el 10 de abril de 2026, fecha en la que se cumple el plazo máximo de la prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía reiteró que los procedimientos están sujetos a la ley y que cualquier cambio en la situación procesal dependerá de nuevos elementos o resoluciones judiciales que puedan surgir en el futuro.