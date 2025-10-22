Toro Valenzuela: a un año de su partida, Vinnny Castilla lo recuerda como la máxima figura del béisbol mexicano

A un año de su fallecimiento, Vinicio Castilla comparte emotivas palabras sobre quien llamó su ídolo y compañero de diamante.(Ilustración: Jovani Pérez)

Este miércoles 22 de octubre se cumple un año del fallecimiento de Fernando “Toro” Valenzuela, considerado el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos y una leyenda que trascendió fronteras al brillar con los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas.

Con motivo del aniversario luctuoso, Vinicio Castilla, exjugador mexicano de los Rockies de Colorado, recordó al “Toro” con palabras llenas de admiración, destacando su legado dentro y fuera del diamante.

“Al ‘Toro’ hay que reconocerlo como se merece, como la máxima figura del beisbol mexicano. Fue una inspiración para todos nosotros, el que pavimentó el camino de las Grandes Ligas para todos los que venimos detrás. Hay que recordarlo como un ícono, no solamente del beisbol nacional, sino del beisbol mundial”, expresó Castilla en entrevista para el periódico ESTO.

El legendario lanzador de los Dodgers es recordado como el máximo referente del beisbol nacional y orgullo de generaciones.

El extoletero mexicano recordó con cariño los momentos que compartió junto a Valenzuela, tanto dentro del terreno de juego como en diversas actividades promoviendo el deporte nacional.

“Conviví mucho con él. Realizamos clínicas aquí en México, jugamos juntos un par de años en Hermosillo. Estar al lado de un ícono, de mi ídolo, que me inspiró, fue una experiencia muy bonita. Es una persona que siempre recordaré con cariño, porque puso el nombre de México en los cuernos de la luna”, añadió.

Una dupla que hizo historia en Hermosillo

El extoletero de los Rockies de Colorado rindió homenaje a su amigo y símbolo del deporte mexicano.

Tanto Castilla como Valenzuela coincidieron con los Naranjeros de Hermosillo, donde fueron piezas clave para conquistar el título de la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2000-2001. Aquella campaña quedó grabada en la memoria de los aficionados, pues simbolizó el encuentro de dos generaciones doradas del beisbol mexicano.

Además, ambos compartieron uno de sus últimos momentos públicos juntos durante un juego de exhibición organizado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Deportivo de la Alianza de Tranviarios, en la Ciudad de México. El encuentro reunió a grandes exponentes del beisbol nacional en un homenaje cargado de nostalgia y admiración.

A un año de su partida, el legado de Fernando Valenzuela sigue más vivo que nunca. Su impacto deportivo y cultural continúa inspirando a nuevas generaciones de peloteros que sueñan con triunfar en Grandes Ligas. El “Toro” no solo fue un símbolo del beisbol, sino un embajador de la pasión y el orgullo mexicano en todo el mundo.