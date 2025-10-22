México Deportes

Toro Valenzuela: a un año de su partida, Vinnny Castilla lo recuerda como la máxima figura del béisbol mexicano

El extoletero de los Rockies de Colorado rindió homenaje a su amigo y símbolo del deporte mexicano

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
A un año de su
A un año de su fallecimiento, Vinicio Castilla comparte emotivas palabras sobre quien llamó su ídolo y compañero de diamante.(Ilustración: Jovani Pérez)

Este miércoles 22 de octubre se cumple un año del fallecimiento de Fernando “Toro” Valenzuela, considerado el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos y una leyenda que trascendió fronteras al brillar con los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas.

Con motivo del aniversario luctuoso, Vinicio Castilla, exjugador mexicano de los Rockies de Colorado, recordó al “Toro” con palabras llenas de admiración, destacando su legado dentro y fuera del diamante.

“Al ‘Toro’ hay que reconocerlo como se merece, como la máxima figura del beisbol mexicano. Fue una inspiración para todos nosotros, el que pavimentó el camino de las Grandes Ligas para todos los que venimos detrás. Hay que recordarlo como un ícono, no solamente del beisbol nacional, sino del beisbol mundial”, expresó Castilla en entrevista para el periódico ESTO.
El legendario lanzador de los
El legendario lanzador de los Dodgers es recordado como el máximo referente del beisbol nacional y orgullo de generaciones.

El extoletero mexicano recordó con cariño los momentos que compartió junto a Valenzuela, tanto dentro del terreno de juego como en diversas actividades promoviendo el deporte nacional.

“Conviví mucho con él. Realizamos clínicas aquí en México, jugamos juntos un par de años en Hermosillo. Estar al lado de un ícono, de mi ídolo, que me inspiró, fue una experiencia muy bonita. Es una persona que siempre recordaré con cariño, porque puso el nombre de México en los cuernos de la luna”, añadió.

Una dupla que hizo historia en Hermosillo

El extoletero de los Rockies
El extoletero de los Rockies de Colorado rindió homenaje a su amigo y símbolo del deporte mexicano.

Tanto Castilla como Valenzuela coincidieron con los Naranjeros de Hermosillo, donde fueron piezas clave para conquistar el título de la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2000-2001. Aquella campaña quedó grabada en la memoria de los aficionados, pues simbolizó el encuentro de dos generaciones doradas del beisbol mexicano.

Además, ambos compartieron uno de sus últimos momentos públicos juntos durante un juego de exhibición organizado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Deportivo de la Alianza de Tranviarios, en la Ciudad de México. El encuentro reunió a grandes exponentes del beisbol nacional en un homenaje cargado de nostalgia y admiración.

A un año de su partida, el legado de Fernando Valenzuela sigue más vivo que nunca. Su impacto deportivo y cultural continúa inspirando a nuevas generaciones de peloteros que sueñan con triunfar en Grandes Ligas. El “Toro” no solo fue un símbolo del beisbol, sino un embajador de la pasión y el orgullo mexicano en todo el mundo.

Temas Relacionados

Vinnny CastillaToro Valenzuelabéisbol mexicanomexico-deportes

Más Noticias

Ramón Juárez recibe elogios de André Jardine tras su gol ante Puebla: “Es un chico especial”

Con la victoria sobre Puebla, las Águilas ascienden al subliderato de la Liga MX y se prepara para enfrentar a Mazatlán en la Jornada 15

Ramón Juárez recibe elogios de

GP de México 2025: dónde y a qué hora podrás conocer a los pilotos de la F1 en CDMX

La capital mexicana se transforma con convivencias, charlas y dinámicas que acercan a los seguidores al mundo del automovilismo

GP de México 2025: dónde

Sheinbaum reprograma anuncio de avances del Mundial 2026 en México: se deslinda de plataforma de intercambio de boletos

El gobierno federal confirmó que será el organismo internacional quien responda sobre ventas y control de accesos

Sheinbaum reprograma anuncio de avances

Hernán Cristante, provoca al público del América con polémico gesto: su auxiliar técnico aclara su expulsión

El técnico argentino del Puebla se encaró con la tribuna y salió del campo entre abucheos tras fuertes reclamos al árbitro

Hernán Cristante, provoca al público

Previo al GP de México, Red Bull enfrenta las consecuencias de haber dejado ir a Checo Pérez

El bajo rendimiento de Yuki Tsunoda y la inestabilidad en la alineación han puesto en duda las decisiones del equipo de cara al Gran Premio de México

Previo al GP de México,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega arresto de la

Sheinbaum niega arresto de la delegada del Bienestar, Anallely López, por portación de armas exclusivas y drogas

Nuevas herramientas del crimen organizado para atraer y explotar a jóvenes en el país, según experto

Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, Marina y Guardia Nacional detiene a 4 personas con armas largas

“El Cuini” del CJNG ya negocia en EEUU: fiscalía y sus abogados aplazan audiencia para enero de 2026

Fiscal de Puebla revela si asesinato de Medio Metro Original podría ser un ajuste de cuentas con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

‘Flores El Patrón’ enfrenta denuncia

‘Flores El Patrón’ enfrenta denuncia por presunta violencia doméstica contra su pareja

Lolita Cortés deja sin desayuno a sus compañeros de La Granja VIP; Sandra Itzel enfurece: “Es una falta de respeto”

¿Quién es Manola Diez? La polémica actriz que entró a La Granja VIP para “salir de pobre”

¿Inspiración o coincidencia? Ángela Aguilar sigue los pasos de Rosalía y comparte partituras en sus redes

Las Guerreras K-Pop: aprende a bailar fácilmente la coreografía de “Golden” de HUNTR/X paso a paso

DEPORTES

Ramón Juárez recibe elogios de

Ramón Juárez recibe elogios de André Jardine tras su gol ante Puebla: “Es un chico especial”

GP de México 2025: dónde y a qué hora podrás conocer a los pilotos de la F1 en CDMX

Sheinbaum reprograma anuncio de avances del Mundial 2026 en México: se deslinda de plataforma de intercambio de boletos

Partidos NBA hoy 22 de octubre: Cavaliers-Knicks, Celtics-76ers y el debut de Cooper Flagg

Hernán Cristante, provoca al público del América con polémico gesto: su auxiliar técnico aclara su expulsión