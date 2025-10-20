México Deportes

Zague explota contra jugadores del América por la derrota con Cruz Azul: “Eso no se acepta”

El ex delantero azulcrema lamentó la manera en la que el equipo de Jardine perdió ante la Máquina y la calidad que mostraron en la cancha

Por Luz Coello

Guardar
Zague explotó contra los jugadores
Zague explotó contra los jugadores del América por perder ante Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cruz Azul venció al club América en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, con un marcador de 2 - 1 los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron quedarse con el clásico joven y con ello ponerse como segundo lugar de la tabla general.

La derrota de las Águilas no solo generó descontento entre los aficionados, sino que grandes figuras del conjunto azulcrema expresaron su opinión del momento que está viviendo el equipo de André Jardine. Una de las voces autorizadas que sobresalió fue la de Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague.

El histórico exjugador de Coapa lamentó la manera en la que perdió su equipo, pues consideró que hay algunos jugadores que están perdidos, pese al éxito que alcanzaron con el tricampeonato en la Liga MX, aseguró que es momento de enfocarse en el presente.

Zague explotó contra jugadores del América

Zague explotó contra jugadores del
Zague explotó contra jugadores del América (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Fue por medio de redes sociales que Zague compartió su opinión al respecto del momento que está viviendo el club América, en especial por la derrota ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico.

El ex futbolista recordó el tricampeonato del América, lo que representa un mérito indiscutible por ser el primer equipo en la Liga MX. Sin embargo, destacó que en la institución, los clásicos deben vivirse con intensidad en el presente. Zague señaló que, a pesar del buen desempeño de Cruz Azul, actualmente hay futbolistas del América que se encuentran totalmente extraviados y sobrepasados. Para el exdelantero, esta actitud resulta inaceptable y no corresponde a lo que exige el club.

“Ya es pasado, en el Club América los clásicos se viven y se juegan en tiempo real, presente”, subrayó Zague, al enfatizar que el desempeño actual no está a la altura de las expectativas.

Zague explotó contra jugadores del
Zague explotó contra jugadores del América (X/ @LRZague)

Esto fue lo que dijo Zague sobre el América y su derrota ante Cruz Azul:

“Se festejó , se reconoció el tricampeonato y eso también te da un crédito muy importante; no se discute. Pero ya es pasado!! y en el @ClubAmerica los clásicos se viven y se juegan en tiempo real, presente!!! Si , gran partido de Cruz Azul se reconoce pero también se tiene que decir … hoy en día hay jugadores del América que están totalmente extraviados y sobrepasados !! Eso no se acepta!! Así no", precisó.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La definición del Clásico Joven se resolvió en los minutos finales, cuando Ignacio Rivero marcó el tanto decisivo que permitió a Cruz Azul imponerse por 2-1 sobre el América en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón logró mantener la ventaja en el tramo final del encuentro, asegurando así una victoria significativa ante las Águilas de André Jardine.

Temas Relacionados

Zagueclub AméricaCruz AzulLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Terence Crawford fue captado tocando tambor al ritmo de la banda mexicana

El púgil estadounidense improvisó con músicos regionales antes del partido de Green Bay y atrajo la atención de nuevas audiencias

Terence Crawford fue captado tocando

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

La modelo de only fans venció a la influencer colombiana en el tercer asalto de la contienda

Esto dijo Karely Ruiz tras

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

El marco legal local y nacional contempla sanciones acumulativas y prisión preventiva obligatoria para quienes sean hallados culpables, aunque las penas podrían variar de acuerdo con las agravantes

¿Cuánto tiempo podría pasar en

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Pese a ser el líder de goleo en el Apertura 2025, para el técnico argentino necesita más para poder representar a su país

¿No está listo? Gabriel Milito

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

Pese a su corta edad, el mexicano ha demostrado que el ciclismo en México es uno de los mejores en el mundo

Isaac del toro sigue haciendo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 1 millón

Aseguran más de 1 millón y medio de litros de huachicol, la mayor incautación en la historia de Guanajuato

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex con ponchallantas

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: Adal Ramones da esta sorprendente noticia al comienzo de la gala de eliminación

Enrique Guzmán sorprende al revelar qué le dejó como herencia Silvia Pinal

Cuál es la canción de K-pop más escuchada en iTunes México hoy

Exatlón México: quiénes están sentenciados hoy 19 de octubre

Las mejores películas en Netflix en México hoy

DEPORTES

Esto dijo Karely Ruiz tras

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”