Zague explota contra jugadores del América por la derrota con Cruz Azul: “Eso no se acepta”

Zague explotó contra los jugadores del América por perder ante Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cruz Azul venció al club América en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, con un marcador de 2 - 1 los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron quedarse con el clásico joven y con ello ponerse como segundo lugar de la tabla general.

La derrota de las Águilas no solo generó descontento entre los aficionados, sino que grandes figuras del conjunto azulcrema expresaron su opinión del momento que está viviendo el equipo de André Jardine. Una de las voces autorizadas que sobresalió fue la de Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague.

El histórico exjugador de Coapa lamentó la manera en la que perdió su equipo, pues consideró que hay algunos jugadores que están perdidos, pese al éxito que alcanzaron con el tricampeonato en la Liga MX, aseguró que es momento de enfocarse en el presente.

Zague explotó contra jugadores del América

Zague explotó contra jugadores del América (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Fue por medio de redes sociales que Zague compartió su opinión al respecto del momento que está viviendo el club América, en especial por la derrota ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico.

El ex futbolista recordó el tricampeonato del América, lo que representa un mérito indiscutible por ser el primer equipo en la Liga MX. Sin embargo, destacó que en la institución, los clásicos deben vivirse con intensidad en el presente. Zague señaló que, a pesar del buen desempeño de Cruz Azul, actualmente hay futbolistas del América que se encuentran totalmente extraviados y sobrepasados. Para el exdelantero, esta actitud resulta inaceptable y no corresponde a lo que exige el club.

“Ya es pasado, en el Club América los clásicos se viven y se juegan en tiempo real, presente”, subrayó Zague, al enfatizar que el desempeño actual no está a la altura de las expectativas.

Zague explotó contra jugadores del América (X/ @LRZague)

Esto fue lo que dijo Zague sobre el América y su derrota ante Cruz Azul:

“Se festejó , se reconoció el tricampeonato y eso también te da un crédito muy importante; no se discute. Pero ya es pasado!! y en el @ClubAmerica los clásicos se viven y se juegan en tiempo real, presente!!! Si , gran partido de Cruz Azul se reconoce pero también se tiene que decir … hoy en día hay jugadores del América que están totalmente extraviados y sobrepasados !! Eso no se acepta!! Así no", precisó.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La definición del Clásico Joven se resolvió en los minutos finales, cuando Ignacio Rivero marcó el tanto decisivo que permitió a Cruz Azul imponerse por 2-1 sobre el América en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón logró mantener la ventaja en el tramo final del encuentro, asegurando así una victoria significativa ante las Águilas de André Jardine.